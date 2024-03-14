Канадские аграрии могут расширить посевные площади под ключевыми зерновыми

Канадские аграрии в течение 2024 года возможно увеличат посевные площади под ключевыми зерновыми. Данные прогнозы были сделаны специалистами Statistics Canada.

Специалисты ожидают, что в 2024 году в Канаде будет посеяно 27 миллионов акров пшеницы, что на 0,1% больше, чем в предыдущем году. Однако, ожидается сокращение площадей посева яровой пшеницы на 1,2%, до 19,2 миллионов акров, и зерноплодных озимых на 3,6%, до 1,5 миллиона акров. В то же время, ожидается увеличение посевных площадей твердой пшеницы на 5,1%, до 6,3 миллиона акров.

Площади посева ячменя могут сократиться на 2,5%, до 7,1 миллиона акров, из-за возможного уменьшения экспорта и сильной конкуренции с другими культурами. Предполагается, что площади посева кукурузы на зерно составят 3,9 миллиона акров, что на 1,6% больше, чем в прошлом году.

Ожидается также, что посевные площади под чечевицей увеличатся на 4,4% в год, до 3,8 миллиона акров, а под сухим горохом – на 2,4%, до 3,1 миллиона акров.

Что касается масличных культур, то показатели посевных площадей канолы в Канаде в 2024 году могут сократиться на 3,1% по сравнению с предыдущим годом, до 21,4 миллиона акров, что примерно соответствует среднему уровню за последние 5 лет. Предполагается, что это сокращение связано с более низкими ценами на канолу и другими проблемами, включая недостаток влажности в почвах западного региона Канады.

Фермеры также прогнозируют, что посевные площади под соей в Канаде останутся на уровне 5,6 миллиона акров, что составляет снижение в 0,9% в год.

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