Президент Ирландии призвал помогать ООН в Газе, а не осуждать

Президент Ирландии, Майкл Д. Хиггинс, призывает оказывать помощь Организации Объединенных Наций в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сектор Газа, вместо того чтобы осуждать ее действия

. В своем заявлении, опубликованном 11 марта, Хиггинс осуждает проведение пропагандистской кампании против ООН.

Президент обращает внимание на то, что такие действия являются скандальной пародией на тяжелые усилия медицинского персонала, работников по доставке продовольствия и помощи в сложных условиях, а также других профессионалов в Бюре по делам палестинских беженцев и организации работ (БАПОР). Он также одобряет действия Канады и Швеции, направленные на возобновление финансирования БАПОР ООН.

Хиггинс призывает прекратить блокаду поставок продовольствия и гуманитарной помощи в Газе. Ранее было сообщено, что причиной отказа в пропуске гуманитарного конвоя в сектор Газа стали обнаруженные ножницы в медицинских наборах.

Кроме того, телеканал “Аль-Акса” объявил о гибели десяти человек в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в результате авиаудара израильской армии. Среди погибших были дети. Целью удара стал жилой дом клана аль-Атраш.

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