В Амки вспоминают жертв нападения грузовика год спустя

В эту среду в Амки, что в Нижнем Сен-Лоране, проходят поминальные мероприятия, спустя год после того, как водитель намеренно совершил наезд на одиннадцать пешеходов, убив троих и ранив восьмерых.

Водитель грузовика, местный житель в возрасте около 30 лет, был арестован вскоре после этого. Он остается под стражей в ожидании дальнейшего судебного разбирательства.

Мэр Амки Сильви Бланшетт попросила жителей почтить минутой молчания в 15:05 всех погибших. Именно в это время годом ранее и произошла катастрофа.

Затем публике предложили собраться в 18:00 в парке Пьера и Мориса Ганье, расположенном в центре города вдоль реки Матапедиа.

С речами выступили не только Бланшетт, но член парламента Матане Паскаль Берубе, депутат парламента Авиньона – Ла-Митис-Матане-Матапедиа Кристина Мишо и префект городского округа Матапедиа Шанталь Лавуа.

В 18:30 вечера на тротуаре бульвара Сен-Бенуа Уэст, где было совершен злодеяние, состоится гражданский марш.

Час спустя, в 19:30 вечера, ожидается отслужение заупокойной мессы в церкви Амки.

Жеральд Шаре, Жан Лафреньер и Симон-Гийом Бурже погибли в результате трагедии.

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