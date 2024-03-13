Безумие в сфере недвижимости опять возобновилось

Несмотря на то, что Банк Канады не снизил процентную ставку под ипотеку, это не помешало жителям Квебека с новой силой отправиться на поиски дома своей мечты.

Несмотря на то, что Банк Канады не снизил процентную ставку под ипотеку, это не помешало жителям Квебека с новой силой отправиться на поиски дома своей мечты.

Подъем на рынке недвижимости, наблюдавшийся в январе, ускорился в феврале, свидетельствуют ежемесячные данные Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

Таким образом, в столичном районе Монреаля наблюдался скачок продаж на 30%, что на 888 продаж больше, чем в феврале 2023 года. .

Очевидно, что разгоревшийся аппетит покупателей приводит к росту цен. По мнению APCIQ, покупатели жилья считают, что ипотечный рынок вскоре улыбнется им и ключевой ставка будет снижена в ближайшем будущем. .

Что касается столицы провинции, то в феврале было зарегистрировано 967 продаж недвижимости, что на 33% больше, чем в том же месяце 2023 года.

В то же время наблюдалось увеличение количества выставленных на продажу объектов недвижимости на 36%, что является максимумом за 20 лет для февраля. Считается, что это явление в значительной степени объясняется тем, что продавцы не могут покрыть расходы на выплату своей ипотеки.

Цены в Квебеке также растут быстрее, чем в Монреале, хотя недвижимость там остается гораздо более доступной.

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