Квебек представит “сдержанный” бюджет на фоне экономической стагнации

Эрик Гизард заявил журналистам Монреаля, что недавние переговоры о повышении заработной платы на миллиарды долларов учителям и работников здравоохранения еще больше ограничили амбиции правительства в области расходов.
Реальный ВВП Квебека, скорректированный с учетом инфляции, сократился во втором квартале 2023 года на 0,4 процента и на 0,2 процента в третьем квартале.
Премьер-министр Квебека Франсуа Лего дал понять, что дефицит бюджета будет больше, чем прогнозировалось в прошлом году, и что правительство отложит выполнение своего первоначального плана по сбалансированию бюджета к 2027-28 финансовому году.
Жирар и Лего избегают использовать слово “жесткая экономия” для описания подхода правительства к установлению контроля над финансами.
Лего пообещал, что бюджет не будет включать повышение налогов или сокращение услуг.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.