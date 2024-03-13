Квебек представит “сдержанный” бюджет на фоне экономической стагнации

Министр финансов Квебека говорит, что бюджет, который он, как ожидается, представил во вторник, будет “сдержанным” на фоне того, что он описывает как стагнацию экономики провинции.

Эрик Гизард заявил журналистам Монреаля, что недавние переговоры о повышении заработной платы на миллиарды долларов учителям и работников здравоохранения еще больше ограничили амбиции правительства в области расходов.

Реальный ВВП Квебека, скорректированный с учетом инфляции, сократился во втором квартале 2023 года на 0,4 процента и на 0,2 процента в третьем квартале.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего дал понять, что дефицит бюджета будет больше, чем прогнозировалось в прошлом году, и что правительство отложит выполнение своего первоначального плана по сбалансированию бюджета к 2027-28 финансовому году.

Жирар и Лего избегают использовать слово “жесткая экономия” для описания подхода правительства к установлению контроля над финансами.

Лего пообещал, что бюджет не будет включать повышение налогов или сокращение услуг.

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