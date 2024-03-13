Кейт Миддлтон вышла на связь после долгого молчания

К поклонникам британской королевской семьи, которые беспокоились о состоянии Кейт Миддлтон, пришли волнующие новости. В выходные в Сети появилась первая официальная фотография принцессы Уэльской после операции на брюшной полости.

И, хотя она вызвала некоторые вопросы у публики, это свидетельствует о том, что Кейт благополучно прошла процедуру. Однако, обнаруженные фанатами изменения на фото – отсутствие кольца на безымянном пальце и ретушировка изображения – стали предметом обсуждения и даже вызвали скандал.

Международные информационные агентства вынуждены были отозвать снимок из своих фотобанков, так как размещение отредактированных фото запрещено. Дворец не мог проигнорировать такое событие, особенно учитывая, что до сих пор причина операции держится в тайне.

Поэтому самое разумное решение – позволить самой заблокировать панику, предоставив Кейт возможность объяснить происходящее. И сама принцесса сделала такой шаг, подтвердив, что фотографию сделал ее супруг принц Уильям, но она решила усовершенствовать его произведение.

Она призналась: «Иногда, как и многие фотографы-любители, я экспериментирую с редактированием. Хотела бы извиниться за путаницу, вызванную семейным фото». Поклонники, конечно, рады, что Кейт наконец-то вышла на связь, но что такое один снимок от папарацци без дополнительных комментариев? Они ждут подробностей.

Один источник, близкий к герцогам Сассекским, осмеял Кейт, отметив, что Меган бы таких ошибок не допустила. «Это не ошибка, которую Меган могла бы совершить … У нее очень внимательный глаз и невероятное внимание к деталям», – цитирует инсайдера Page Six.

Более того, он считает, что правила для обеих пар не одинаковы: если бы это случилось с Меган, скандал был бы раздут до огромных масштабов. Однако нельзя сказать, что здесь есть несправедливость. Учитывая, сколько таблоидов уже исследовали неудачную фотографию, чтобы позлорадствовать над ошибкой Миддлтон, ей досталось предостаточно.

Напомним, что принцесса Уэльская остается дома на больничном, как минимум до Пасхи, а возможно, и до генеральной репетиции парада в честь Дня Рождения Короля Карла III – то есть до 15 июня.

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