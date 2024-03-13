Всего один продукт делает тренировки бесполезными. Конкретнее говоря, некий напиток в лидерах плохой репутации у диетологов.

Однако, лишь немногие готовы полностью отказаться от него, предпочитая сладкую газировку. Если вы ищете убедительный аргумент, запомните — выбор вредит не только вашей талии, но и тренировочному прогрессу.

Исследование, опубликованное в журнале American Journal of Clinical Nutrition, показало, что употребление всего двух стандартных банок газировки в неделю может уничтожить все преимущества регулярных физических упражнений.

Фармакологи из Лавальского университета в Квебеке проанализировали данные о состоянии здоровья более 100 тысяч человек в возрасте 30 лет и старше. Исследование выявило, что употребление сладких напитков нельзя компенсировать даже рекомендованным количеством физической активности в 150 минут в неделю.

Профессор Жан-Филипп Друэн-Шартье прокомментировал результаты исследования, заявив, что физическая активность лишь на 50% снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с употреблением подслащенных напитков, но не устраняет его полностью.

Ученые также признали, что напитки с искусственными подсластителями не оказывают такого же негативного влияния на организм, но всё же рекомендовали отказаться от газировки с добавленным сахаром. Обычная вода остается самым лучшим напитком для поддержания здоровья.

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