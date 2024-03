The Body Shop прощается с Америкой и Канадой

Ритейлер косметики The Body Shop закрывает свои магазины в США и сокращает число магазинов в Канаде, сообщает CNN.

Это решение было принято после того, как компания подала заявление о банкротстве в этих странах. Также сообщается о серьезных проблемах у австралийского подразделения сети, которое является лидером в этичном бизнесе.

The Body Shop США прекратил работу 1 марта. В прошлую субботу компания подала заявление о несостоятельности, в результате чего активы The Body Shop в США будут распроданы для покрытия долгов. В Канаде компания запустила ликвидационную распродажу товаров в 33 из 105 магазинов. Все они пока продолжают работать, но онлайн-продажи The Body Shop приостановлены.

The Body Shop сталкивался с проблемами в течение последних лет и не смог восстановиться после падения продаж из-за пандемии COVID-19.

В ноябре прошлого года косметический бренд был выкуплен немецким инвестфондом Aurelius у бразильской компании Natura всего за £207 млн. Однако в середине февраля фонд заявил, что не сможет возродить прежний успешный бизнес из-за крайне низких продаж во время рождественских праздников и нового года. На тот момент стало известно, что материнская компания The Body Shop, зарегистрированная в Великобритании, передана под внешнее управление консалтинговой фирме FRP Advisory. В конце февраля также было объявлено о закрытии 82 магазинов из 198 в Великобритании.

Кроме того, по сообщению The Guardian, австралийское подразделение The Body Shop также может подать заявление о несостоятельности в ближайшее время. Несмотря на то, что оно приносит прибыль, оно не может погасить задолженности перед поставщиками и партнерами за оказанные услуги в рождественский сезон.

Источники газеты утверждают, что деньги, заработанные зарубежными подразделениями The Body Shop в ноябре-декабре прошлого года, были отправлены в головную компанию в Великобритании. Однако после передачи материнской компании под внешнее управление, все дочерние структуры потеряли доступ к этим средствам. FRP Advisory уточняет, что сбор средств происходил до передачи компании под внешнее управление, и после этого заработанные подразделениями средства остались у них. Однако согласно данным The Guardian, объем оставшихся на счетах зарубежных подразделений средств не пропорционален их долгам.

