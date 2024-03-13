Квебек объявляет о двух программах помощи молодежи из группы риска на севере Монреаля

Молодежь на Севере Монреаля получает поддержку благодаря двум новым инициативам, объявленным в понедельник правительством Квебека.

“Aire ouverte Montréal-Nord-Lacordaire” будет предлагать услуги по охране психического здоровья для молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет. Согласно пресс-релизу, сервис направлен на оказание поддержки в решении “широкого спектра проблем, будь то связанных с отношениями, личными или семейными”.

“Огромное изменение в том, что эти сайты создаются молодежью для молодежи. Итак, окружающая среда изменилась – в 2019 году мы провели форум по психическому здоровью. И ключевое послание от детей заключается в том, что если мы придем, а нам некому будет ответить, это будет крахом. И это то, что меняет “Aire ouvert””, – сказал министр социальных служб Квебека Лайонел Карман. “Без предварительной записи. Возможность того, что профессионалы встретятся с молодежью в школе, в парке или в кафе. Это совершенно другой подход к психическому здоровью”.

Кармант сказал, что проактивный подход также привел к сокращению очередей на психиатрическую помощь, а также к сокращению потребности в специализированной помощи.

В настоящее время инициатива реализуется в 26 учреждениях по всей провинции, а в ближайшие несколько лет планируется довести ее до 90.

Вторая инициатива, получившая название “Моя семья, мое сообщество”, направлена на то, чтобы “избежать или свести к минимуму последствия” помещения ребенка или подростка в центр защиты молодежи.

Обе программы подпадают под инвестиции в размере 90 миллионов долларов, объявленные в июле 2020 года для улучшения услуг для молодежи из групп риска и их семей. Программа Ma famille, ma communauté обойдется в 3 миллиона долларов в год в рамках этого пакета. На программу Aire ouverte для программ по всей провинции было выделено в общей сложности 40 миллионов долларов.

“Это два замечательных проекта, о которых мы объявляем сегодня для молодежи и семей Северного Монреаля”, – сказал министр социальных служб Квебека Лайонел Кармант в пресс-релизе. “Где бы они ни были реализованы, эти две инициативы должны оказать очень положительное влияние”.

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