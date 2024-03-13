Студенческие профсоюзы Конкордии начинают забастовку

Студенческие профсоюзы, представляющие более 20 000 студентов Университета Конкордия, начали забастовку в понедельник, готовясь к массовой демонстрации против повышения платы за обучение в Квебеке в центре Монреаля в среду.

Ханна Джексон, координатор по внешним связям и мобилизации Студенческого союза Конкордии (CSU), сказала, что ей приятно видеть такую поддержку со стороны студенческих союзов по всему университету.

Ассоциация инженеров и информатиков Конкордии (ECA) проголосовала за забастовку, в результате чего к общему числу студентов добавилось более 6500 человек.

“Это увеличило наши показатели больше, чем мы ожидали”, – сказал Джексон. “Это отличная новость для нас, потому что это означает, что все больше студентов вовлекаются в борьбу против повышения платы за обучение правительством”.

В понедельник Джексон сказал, что около 100 студентов готовили плакаты и организовывали консультации по пикетированию.Все должно проходить в рамках закона и легально.

Студенты призывают Франсуа Лего прекратить повышение платы за обучение для студентов из других провинций и иностранных студентов.

Джексон был рад видеть, что движение набирает обороты, поскольку профсоюзы, представляющие около 15 000 студентов, проголосовали за забастовки в конце января.

Представитель университета Конкордия Ванннина Маэстраччи объяснила, что даже если студенческая группа проголосовала за забастовку, это не означает, что все студенты в этой группе примут участие в забастовке.

“Занятия не отменены, и университет открыт”, – сказала она. “Хотя мы уважаем свободу студентов выражать свои взгляды и мирно протестовать, студенты, которые хотят посещать занятия, должны иметь возможность это делать”.

Джексон сказал, что многие студенты обеспокоены тем, что сокращение числа учащихся повлияет на то, что происходит с программами, независимо от того, являются ли студенты из Квебека, из других провинций или из-за рубежа.

“Сокращение числа учащихся, которое мы уже наблюдаем, будет означать сокращение моих программ”, – сказал Джексон, который участвует в небольшой программе со многими студентами из других провинций и иностранными студентами. “Сокращение небольших специализированных программ может означать гибель целого направления в обучении студентов. Ставки очень высоки”.

Студенческие ассоциации некоторых французских университетов (такие как AFESPED, ADEESE и AFEA при UQAM) выступили с заявлениями против повышения платы за обучение в октябре, а ассоциации Concordia надеются, что между английскими и французскими студентами возникнет солидарность в поддержке.

“В принципе, мы увидим, обращает ли Лего внимание, понимает ли он, что мы набираем обороты, и что мы получаем поддержку от франкоязычных университетов, потому что это было преподнесено не как инициатива жесткой экономии и борьбы со студентами”, – сказал Джексон. “Это было преподнесено как борьба английского и французского языков, и мы действительно хотим оспорить это”.

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