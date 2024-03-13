Депутат Джоэл Лайтбаунд не будет баллотироваться на пост лидера Либеральной партии Квебека

Депутат парламента Квебека Джоэль Лайтбаунд наконец-то дал понять, что не будет пытаться сменить Доминика Англада.

Информация, впервые сообщенная Radio-Canada, была подтверждена La Presse Canadienne в понедельник вечером.

“В моей семье ждут прибавления, в июне у нас родится сын. Поскольку это будет огромная благодарность Небесам, я собираюсь сосредоточиться на своей семье. Я считаю, что новым федеральным депутатом от либералов может быть Луи-Эбер.

Его имя присоединяется к именам квебекских либералов Монсефа Дерраджи, Андре Фортена и Марвы Ризки, которые также намекнули, что могут баллотироваться, прежде чем отказаться от этой идеи. Временный лидер либералов Марк Тангуэй также заявил, что не будет претендовать на лидерство.

Ни один официальный кандидат не участвует в гонке за лидерство в Либеральной партии Квебека. Бывший мэр Монреаля Дени Кодерр серьезно рассматривает это, а либеральный депутат от партии Маргерит-Буржуа Фредерик Бошемен все еще думает об этом.

В настоящее время в рядах либералов циркулируют несколько имен, в том числе федеральный министр инноваций, науки и промышленности Франсуа-Филипп Шампань и генеральный директор Федерации торговых палат Квебека Чарльз Миллиард.

Следующий либеральный лидер будет выбран весной 2025 года.

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