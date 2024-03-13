В WhatsApp появится функция закрепления более трех чатов в списке бесед

Владельцы устройств на базе Android смогут оценить новую функцию, появившуюся в мессенджере WhatsApp. Согласно информации от портала WABetaInfo, пользователи теперь смогут закреплять более трех чатов в приложении.

Профессионалы говорят, что разработчики WhatsApp работают над улучшением возможности закрепления более трех чатов в списке бесед. Это будет полезно для пользователей, которые активно общаются с большим числом контактов или принимают участие в нескольких групповых чатах.

На данный момент функция закрепления более трех чатов находится в стадии разработки и ожидается в следующем обновлении приложения WhatsApp для устройств на базе Android.

Кроме того, ранее было объявлено, что пользователи WhatsApp получат возможность создавать собственные стикеры и редактировать уже имеющиеся в приложении.

Новые функции позволят улучшить пользовательский опыт и сделают использование мессенджера WhatsApp еще более удобным и персонализированным.

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