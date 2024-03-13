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Новости Квебек продолжает финансировать подразделение полиции Монреаля, обслуживающее бездомных
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Полиция Монреаля задерживает молодого человека, который напал на офицера. Фото Peter McCabe

Квебек продолжает финансировать подразделение полиции Монреаля, обслуживающее бездомных

Степан Артемьевский Мар 13, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Квебек продолжает финансировать подразделение полиции Монреаля, обслуживающее бездомных отключены 38 Просмотров

Специализированная команда офицеров, занимающаяся обслуживанием и контролем над бездомными, еще недавно была объявлена чем-то вроде нового подхода к охране общественного порядка, но по прошествии трех лет финансирование провинцией этого проекта закончилось.

 

К концу месяца команда исчезнет. В 2021 году полиция Монреаля получила грант в размере 7,4 миллиона долларов от правительства Квебека на создание специализированной команды, специально обученной работе с бездомным населением города.

Комиссия по согласованию и сближению общин (ECCR) состоит из пяти гражданских общественных советников и 33 офицеров, которые свободны от реагирования на экстренные вызовы и вместо этого сосредоточены на работе с населением.

Кингслин Туссен, генеральный директор Equipe RDP, сказал, что ECCR является образцом общественной полиции и отлично справляется с укреплением спокойствия самых неблагополучных слоев населения.

Но 31 марта финансирование по гранту закончится. В заявлении полиции Монреаля подтверждается, что команда будет распущена.

“ECCR проделал исключительную работу за последние три года. SPVM хотел бы поблагодарить полицейских и гражданских сотрудников команды и сказать им, что их роль и опыт останутся в центре подхода к охране общественного порядка”, – говорится в заявлении.

Туссен выступил инициатором открытого письма, подписанного 20 общественными группами, с требованием к министру общественной безопасности провинции возобновить финансирование.

“Само по себе присутствие [ECCR] на территории оказывает единодушно обнадеживающий эффект”, – говорится в части открытого письма. “Само собой разумеется, что эта общественная полицейская деятельность высоко ценится, и ее влияние однозначно положительное”.

Мэр Монреаля Валери Плант сказала, что она тоже надеется, что провинция продолжит финансировать программу.

“Да, у нас должна быть надежда, потому что этот проект, эта команда были чрезвычайно важны”, – сказала она.

Канцелярия министра общественной безопасности не стала комментировать ни программу, ни письмо, заявив лишь, что финансирование должно было рассчитываться только на три года.

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