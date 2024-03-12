Меры правительства по повышению доступности жилья .

Ожидается, что кризис доступности жилья в Канаде станет одним из основных пунктов бюджета, когда он будет представлен 16 апреля, и канадцы могут ожидать принятия дополнительных мер по повышению доступности жилья, сказал Тал, заместитель главного экономиста CIBC Capital Markets.

“Правительство осознает, что жилье является серьезной проблемой, и следующие выборы будут посвящены исключительно жилью”, – сказал он в недавнем интервью Ларисе Харапин из Financial Post.

Оттава определила, что Канада должна построить 5,8 миллиона домов в течение следующего десятилетия, чтобы удовлетворить потребности в жилье, что означает удвоение объемов ввода жилья в эксплуатацию, в то время, когда строительство замедляется, сказал Кевин Ли, исполнительный директор Канадской ассоциации домостроителей (CBHA).

CBHA рекомендует правительству вернуть 30-летнюю ипотеку по застрахованным ипотечным кредитам для первых покупателей новых домов, чтобы помочь им преодолеть финансовые препятствия и стимулировать дальнейшее строительство жилья.

Ожидаемого в этом году снижения процентных ставок также будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию с предложением жилья в стране.

“Нам нужно продолжать видеть целостные изменения на политическом фронте”, – сказал Ли.

Строители также надеются, что федеральный бюджет окажет помощь в укреплении рабочей силы в строительной отрасли, поскольку 20% ее работников выйдут на пенсию в течение ближайшего десятилетия.

“У нас очень напряженный рынок труда, и мы нуждаемся там в некоторой поддержке”, – сказал он.

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