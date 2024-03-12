В Швеции прошли церемонии по случаю вступления в НАТО

В Швеции состоялись церемонии в честь вступления в НАТО, сообщила пресс-служба вооруженных сил Швеции. По данным ведомства, церемонии прошли в девяти различных местах страны.

В Швеции состоялись церемонии в честь вступления в НАТО, сообщила пресс-служба вооруженных сил Швеции.

По данным ведомства, церемонии прошли в девяти различных местах страны. Одна из них прошла на базе Военно-морского флота на острове Мускё, южнее Стокгольма. В ходе мероприятия под звуки гимна был поднят флаг Североатлантического альянса. Присутствовал национальный министр юстиции Гуннар Стреммер, который заявил, что «Швеция станет более безопасным местом в сложное время».

Кроме того, церемонии были проведены в гарнизоне Буден на севере страны, в Ревинге на юге, в Шевде на западе и в Тофте на острове Готланд, а также в городе Уппсала, находящемся в 70 километрах от Стокгольма. Официальная церемония прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с участием генерального секретаря альянса, шведской кронпринцессы Виктории и членов шведского правительства, а также в штаб-квартире Вооруженных сил Швеции в Стокгольме.

Напомним, что Швеция стала 32-м членом Североатлантического альянса, присоединившись к нему 7 марта с момента вступления в силу протокола о присоединении. Также состоялась церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 марта, об этом сообщила пресс-служба альянса. Во время церемонии присутствовали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

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