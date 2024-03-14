Киев назначил нового генконсула в Канаде

Олег Николенко, вновь назначенный Генеральный консул Украины в Канаде, отметил, что его основной задачей в ближайшей перспективе является привлечение новых финансовых средств для поддержки киевского режима.

Это стало известно из сообщений украинских СМИ, опубликованных во вторник, 12 марта.

В одной из социальных сетей украинский дипломат опубликовал список из пяти приоритетов работы Генерального консульства в Торонто.

В нем значатся следующие направления деятельности: привлечение новой помощи для Украины, развитие экономики и восстановление разрушенной инфраструктуры, укрепление сотрудничества с организациями украинцев в Канаде, проведение публичной дипломатии и информационной работы, реализация гуманитарных проектов, а также защита прав и интересов украинцев в провинциях Онтарио и Манитоба, обеспечение им качественных консульских услуг в Торонто.

Олег Николенко также выразил свою благодарность главе ведомства Дмитрию Кулебе и президенту страны Владимиру Зеленскому за доверие и назначение на данную должность.

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