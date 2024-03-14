С любимыми не расстаются – с ними смотрят eTVnet!

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С любимыми не расстаются

“Что имеем – не храним, потерявши – плачем”. Когда Миша уезжал из провинции в столицу на заработки, он обещал вернуться за своей любимой. Но Москва портит людей, тут забывают не только про первую любовь, но и про верную дружбу. Спустя 6 лет Мише дается второй шанс, который он бездумно упускает. Судьба щедра, но за третий шанс быть вместе влюбленным придется побороться не на жизнь, а на смерть…

Провинциальная мадонна

По роману Веры Клочковой. Надя родила в семнадцать лет. Вне брака. Причем, всю беременность проходила, не пряча счастливых глаз, сияя радостной улыбкой. Но, несмотря на все уговоры, она так и не открыла имени отца ребенка. Эта слабая на вид девочка оказалась удивительно сильной. “Упрямая”, – говорили о ней одни, “блаженная”, – уверяли другие. А Надя просто-напросто умела любить…

Идеальная пара

Зоя – спортсменка с мужским характером. Поэтому сильному полу с ней тяжело, и они от нее сбегают. Но Зоя мечтает выйти замуж и завести детей. Кеша – холостяк, живет с родителями. Однажды он уходит из дома с намерением жениться на первой встречной. Ей оказывается Зоя, которая решает, что сможет сделать из Кеши идеального мужа. Он предлагает Зое переделать друг друга: день она, день он. Кеша, наконец, находит женщину своей мечты, которая его понимает. А Зоя встречает отличного парня. Однако скоро обнаруживается, что “переделка” не прошла даром.

Заезжий молодец

Лариса – сильная женщина, которая давно привыкла сама справляться с любыми проблемами. Она в одиночку воспитывает непростого сына-подростка, тяжелым трудом зарабатывает на жизнь и давно отчаялась обрести личное счастье. Соседка Ларисы, желая завладеть ее домом, сводит ее со своим племянником Олегом, недалеким солдафоном. Устав от бесконечного одиночества, Лариса пытается построить с ним отношения, но сговор вскоре раскрывается.

Желание

Вера, Валентина и Виктор – узники любовного треугольника. Виктор и Валентина, преподаватель и студентка, полюбили друг друга и поженились. Но сердцу не прикажешь, и Виктор влюбляется в сестру Валентины Веру. Виктор – в замешательстве, он понимает, что чувства к Вере все сильнее овладевают им. Вера тоже без памяти влюбляется в Виктора. Но как же быть с Валей? К тому же выясняется, что она ждет ребенка.

Таежный роман

Захватывающий роман о трех совершенно разных военных семьях: о мужчине, который не на своем месте, о жене, которая все равно его любит, о женщине, которая спрятала в себе все чувства и мужа не любит. Но однажды она себя отпускает, и в ней происходят перемены!

Любовь и Роман

Выпускница медучилища Люба собирается замуж за Ивана, первого парня на селе. Но неожиданно в городе она знакомится с офицером Романом. Это – любовь с первого взгляда. Молодые люди понимают, что они – родственные души, но Люба прямо говорит, что скоро выходит замуж и даже приглашает Романа на свадьбу. Тем временем, до Ивана доходят слухи, что Люба крутит шашни с заезжим офицером.

eTVnet.com

Есть вопросы? Звоните! +1 (855) 251-65 45