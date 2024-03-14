Памяти Григория Горина: «Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить».

«Горин — это явление. Причём, не случайное, не какой-нибудь метеорит, промелькнувший однажды… Горина надо осмыслить, как некую закономерность, которая впитала в себя весёлость целого, не очень складного и не слишком удачливого поколения…»

«Всякий знает, как трудно взбираться наверх, но обратный путь всегда тяжелей».

«— Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы? — Обязательно! Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать».

«Мы разучились делать маленькие глупости. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам…»

«— Говорят, юмор жизнь продлевает… — Это тем, кто смеется, жизнь продлевает, а тем кто острит — укорачивает».

«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»

Автор этих и многих других с детства знакомых нам фраз – Григорий Израилевич Горин…Человек, которому сегодня могло исполниться лишь 84…

Марк Анатольевич Захаров назвал его штучным и уникальным явлением в культуре. И это истина. Кто другой мог написать такие великолепные пьесы, как «Дом, который построил Свифт», «Поминальная молитва», «Прощай, конферансье!», «Чума на оба ваших дома» и «О бедном гусаре замолвите слово». Кто, если не он, мог бы быть соавтором Марка Анатольевича в таких шедеврах, как «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона»…

Наверное, не ошибусь, если скажу, что его «Тилем» стартовал новый театр – «Ленком». А с «Ленкома» началась не только новая эпоха в жизни Григория Горина и Марка Захарова, но открылось новое дыхание московской театральной жизни. Да, согласна, и «Современник» внес в это дыхание свою лепту.

Так кто другой мог всё это сделать? Никто… Не мог и не сделал… А представьте, други моя, что бы было, если бы Горин остался верен только одному-единственному ремеслу, выбранной им когда-то раньше профессии врача? Ведь за его плечами был 1-й медицинский институт имени Сеченова.

Хотя, он продолжал врачевать. Души и сердца, умы и совесть. Каждым произведением, фразы из которых до сих ежедневно употребляются нами в разговорной речи.

На панихиде Марк Захаров произнес: «Шуты не умирают или они умирают так неожиданно, так страшно». И ему в наших сердцах вторил сам Горин: «Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить».

Никто не может позволить! Никто…

Вы ушли, когда мне стукнуло 25. Еще даже не стукнуло, за несколько дней до этого. Я очень хорошо помню трансляцию церемонии прощания и небольшой репортаж с кладбища. Марк Анатольевич совсем каким-то не своим голосом зачитал телеграмму Президента. Огромное количество поникших, почерневших от свалившегося горя известных людей. Несмолкаемые аплодисменты. Пронзительная речь тогда еще здорового и сильного Николая Петровича Караченцова… И одно слово Марка Анатольевича к могильщикам: «Пора»…

Сегодня два гения отмечают это день в Поднебесной. Встретившись, чтобы уже не расстаться, не разрушить плодотворнейший из тандемов. Дорогие мои, ну пошутите Вы Отттуда так, чтобы светлее стало у нас! Пошутите, убейте Дракона, приокройте формулу любви и над всей гадостью этого мира отслужите… Нет, не Поминальную, а Заупокойную… Чтобы все наладилось и навсегда засиял свет добра! Давайте, помогайте нам, мы этого очень ждем и к этому стремимся!

«Горин — это явление. Причём, не случайное, не какой-нибудь метеорит, промелькнувший однажды… Горина надо осмыслить, как некую закономерность, которая впитала в себя весёлость целого, не очень складного и не слишком удачливого поколения…» Да, Марк Анатольевич, осмысливаем, ценим, бережем. И улыбаемся! Ибо иначе – никак!

Спасибо, что столько всего оставили нам, Григорий Израилевич! Мы не то, чтобы помним, мы просто не забываем, ценим и любим! И Вы знаете, что это так! Ведь «Чувства — не теорема, они не требуют доказательств… Они видны.»

Царствия Вам Небесного! И – вечная память!

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