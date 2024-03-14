Пассажирка Air Canada неожиданно родила на борту летящего в Торонто самолета

Чудо случилось в среду, 6 марта, в то время как самолет находился в воздухе. Этот перелет обычно длится около пяти или шести часов.
Сразу после взлета одной из пассажирок стало плохо. Как оказалось, у женщины начались преждевременные роды. Бортпроводники немедленно обратились к остальным пассажирам, чтобы узнать, есть ли среди них врачи, которые могли бы помочь.
К счастью, на борту нашлись опытные медики, которые немедленно принялись оказывать помощь женщине. С благополучным исходом роды прошли успешно. И на свет появился замечательный малыш.
Официальная информация о поле новорожденного ребенка не раскрывается.
А после такого чудного и внезапного рождения, летчики решили изменить маршрут и совершить посадку на бермудском аэропорту в Гамильтоне.
Там молодой маме и ее новорожденному ребенку была оказана медицинская помощь. Поздравляем счастливую пассажирку с рождением ребенка! Может, вырастет пилотом и стюардессой – в зависимости от пола!
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