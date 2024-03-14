Квебек снижает расходы на IT, госкомпании и электротранспорт

Мера сокращения расходов на информационные технологии (IT), государственные компании и электротранспорт была введена в новом бюджете на 2024-2025 годы провинции Квебек в Канаде, сообщает газета “The Montreal Gazette” 12 марта.

Премьер-министр Франсуа Лего и его правительство приняли решение утвердить дефицитный бюджет, несмотря на сокращение расходов на сумму $2,9 миллиарда. В частности, правительство планирует сэкономить $1 миллиард, отменив льготы для компаний в информационном секторе высоких технологий.

Дополнительно, планируется сократить расходы государственных компаний Hydro-Québec, Loto-Québec, Investissement Québec, а также государственной торговой сети по продаже алкоголя и наркотиков. Провинциальные власти также отказались от предлагаемого снижения пенсионного возраста для инвалидов и решили сократить льготы на покупку электромобилей и гибридных автомобилей.

Также планируется увеличить налоги на табачные изделия на $2 за пачку из 200 сигарет, чтобы привлечь примерно $65 миллионов в год в бюджет. Власти также ожидают получить около $405 миллионов из борьбы с неуплатой налогов.

Чтобы справиться с гражданами, уклоняющимися от уплаты налогов, провинциальные власти также намерены бороться с занижением цен на подержанные автомобили. В 2022 году было заключено 130 тысяч сделок по продаже подержанных автомобилей по цене всего $1. Это позволит привлечь еще $60 миллионов в год в бюджет.

Однако, в провинции Квебек также планируется увеличить расходы на здравоохранение и социальные услуги на сумму $3,7 миллиона (+4,3%). Все же, это замедление роста затрат на здравоохранение, поскольку в предыдущие годы они возрастали в среднем на 7,3% в год.

Газета отмечает, что дефицитный бюджет был обусловлен слабой экономикой, принудительным повышением зарплаты бюджетных работников и расходами на борьбу с коронавирусом. Если раньше ожидалось, что бюджет станет сбалансированным к 2027-2028 годам, то теперь этого планируют достичь лишь через два года.

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