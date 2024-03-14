Поножовщина в Ahuntsic: трое арестованных, есть пострадавшие

Трое подозреваемых были арестованы после того, как 19-летний мужчина получил ножевое ранение в Ahuntsic во вторник, сообщила полиция Монреаля.

Полиция сообщила, что инцидент произошел на улице Лежандр незадолго до 18 часов вечера.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили мужчину с травмой верхней части тела. Он был отправлен в больницу в стабильном состоянии. Подозреваемые скрылись с места происшествия, но были выслежены в разных местах и арестованы.

Мотив нападения до сих пор неизвестен, по словам представителя полиции Рафаэля Бержерона.

Трое подозреваемых должны были быть допрошены следователями во вторник вечером, поскольку инцидент все еще расследуется.

Угроз для жизни пострадавшего нет, он находится на лечение в больнице.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.