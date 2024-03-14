Вызовет ли снижение процентных ставок новый всплеск в сфере недвижимости?

Неудивительно, что Банк Канады решил не сбавлять темпов на этой неделе, сохранив свою ключевую ставку на уровне 5 % – в пятый раз подряд.

Однако его стратегия ужесточения денежно-кредитной политики может показаться контрпродуктивной : высокие процентные ставки, которые успешно снижают спрос и замедляют рост цен в нескольких секторах канадской экономики, по-прежнему оказывают давление на собственников недвижимости, имеющих ипотечный кредит.

В январе стоимость процентов по ипотечным кредитам подскочила на 27,8 % за год. Арендная плата выросла почти на 8 % за тот же период.

Высокие процентные ставки также охлаждают застройщиков, что привело к историческому снижению объемов строительства, особенно в Квебеке. В результате на рынке появляется все меньше нового жилья, что усугубляет и без того острый кризис по всей стране.

«Чем дольше мы будем удерживать высокие ставки, тем меньше будет предложения жилья в условиях беспрецедентного роста населения в Канаде», – подчеркивает Стефан Марион, экономист и главный стратег Национального банка.

Многие из вас задают нам вопрос : почему Банк Канады просто не снизит свою ключевую ставку и, таким образом, не уменьшит это бремя, которое ложится на заемщиков и застройщиков?

Некоторые наблюдатели опасаются, что раннее снижение ставок приведет к перегреву рынка недвижимости.

Это своего рода обоюдоострый нож. В тот день, когда банк снизит свою ключевую ставку, это облегчит доступ к собственности, и чем больше людей захотят ее купить, тем выше будет цена на недвижимость.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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