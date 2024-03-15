“Там, где есть счастье для меня” – то есть, на eTVnet!

Захватывающие новинки этого сервиса доставят вам столько радости, что вслед за героями одной из новинок eTVnet , вы воскликните, что эта платформа – то самое место, “ где есть счастье для меня ”.

После долгого рабочего дня что может поднять вам настроение в считанные минуты? Приготовленный с любовью ужин, компания близких людей за столом и увлекательный фильм на вечер, предоставить который берутся наши друзья в компании интерактивного ТВ eTVnet!

Захватывающие новинки этого сервиса доставят вам столько радости, что вслед за героями одной из новинок eTVnet, вы воскликните, что эта платформа – то самое место, “ где есть счастье для меня”.

А все потому, что на сайте eTVnet можно найти самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач, которые можно доступны без рекламы из архива этого замечательного сервиса, онлайн-кинотеатр START, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи.

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Там, где есть счастье для меня

Ответственный руководитель фирмы Надя Степанцова с утра до ночи в делах и в одиночку тащит на своих плечах семью. Она давно забыла о семейном счастье. Муж Сергей к ней безучастен и вечно переписывается с кем-то по мобильному, а дочь-подросток Настя то и дело норовит увильнуть от общения с матерью. В свой день рождения Надя понимает, насколько далекими стали ей родные люди, и решает вернуть уют в семью. Она с мужем и дочерью отправляются на дачу, но по дороге попадают в страшную аварию. Очнувшись от комы, Надя узнает, что муж и дочь погибли, а ей придется как-то научиться жить дальше.

Ты заплатишь за все

Дом Анны всегда был полной чашей: заботливый и обеспеченный муж, послушные дети. Одна беда – серьёзно больна сестра. После курса лечения девушка должна была пойти на поправку, но она внезапно умерла как раз из-за того препарата, с которым связывали надежду на выздоровление. Анна решает наказать виновных в гибели сестры и обращается в суд…

Любовь на миллион

Новая встреча с Олегом поражает Марину. Из веселого и амбициозного мечтателя он превратился в бездомного и безработного пьяницу. Женщину охватывает чувство вины, и она решает помочь другу вернуться к нормальной жизни.

Работа над ошибками

Мария – учительница русского языка и литературы. Она учит детей не делать ошибок, однако ей самой предстоит совершить настоящую “работу над ошибками”. Личная жизнь Марии не устроена – она не может забыть и простить свою первую большую любовь, Олега, который уехал из родного города и, как она думает, бросил ее. Груз прошлого не дает ей идти вперед. Но однажды в город возвращается Олег. Кажется, что после 17 лет разлуки чувства оживают вновь, и ошибки можно исправить…

Она сбила летчика

Валерий Павлов – пилот самолета, летчик от Бога, влюбленный в свою работу. Но дома его жизнь далека от сказки. Семейные будни давно превратилась в череду скандалов и ссор. Однажды, укрываясь от очередного выпада жены, Павлов в расстроенных чувствах уезжает из дома на мотоцикле. А навстречу ему мчится юная девушка без водительских прав, не видящая никого на своем пути…

Пропавший жених

Несколько лет назад перед самой свадьбой главной героини пропал ее жених. Теперь она снова собралась замуж. Но происходит невероятное – снова, как и в прошлом, исчезает ее новый избранник. Перед свадьбой, казалось бы, должны сниться только хорошие сны. Но это не так. Полиция подозревает невесту. Кто же все таки виноват в этих исчезновениях?

Уйти, чтобы остаться

Где черпают вдохновение писатели? Андрей Градов считает, что тихое местечко с рыбным озером вдали от цивилизации ему как раз подходит. С одним условием: если не приходится спасать из этого озера утопленниц. А что делать, если “русалка” красива, загадочна и ничего не помнит? А ты отрезан от большого мира непрекращающимся проливным дождем и размытыми дорогами? Андрею долго ответ искать не надо. Как истинный писатель, он превращает спасенную красавицу в свою музу. Но рано или поздно любой отпуск, как и дождь, заканчивается. И настает время возвращаться в собственную, а не выдуманную тобой, историю. И часть этой истории – твое прошлое. А также тайны прошлого твоей музы. По силам ли Андрею разгадать эти тайны? Найдется ли в его настоящем место для загадочной нимфы? Найдет ли она себя рядом с ним?

eTVnet.com

Есть вопросы? Звоните! +1 (855) 251-65 45. А прямо сейчас смотрите выше упомянутый фильм!

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