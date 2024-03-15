Почти год семьи ожидают правосудия: пожар в Старом Монреале унес жизни их родных

Прошел почти год с тех пор, как пожар охватил историческое здание в Старом Монреале, иунес жизни семи человек.

Трагическая годовщина будет уже в ближайшую субботу, но по сей день пожар вызывает множество вопросов, которые остаются без ответов. Он стал предметом нескольких судебных исков, поскольку семьи продолжают искать истину.

Здание на площади д’Ювиль в настоящее время заколочено и находится на ремонте. Тем не менее, в полицейском расследовании очень мало прогресса с тех пор, как 16 марта 2023 года вспыхнул пожар, в результате которого погибли 31-летняя Даня Зафар и еще шесть человек.

“Меня это не впечатлило. Я не впечатлен расследованием”, – сказал отец Зафар, Махмуд.

Полиция Монреаля заявила, что пожар был устроен преступным путем. Инспектор Дэвид Шейн сказал, что они действительно кого-то задержали, но никаких обвинений предъявлено не было. “Нам действительно нужно набраться терпения, потому что, как следователи по уголовным делам, мы не можем торопиться, ухудшая качество расследования. У нас не будет двух шансов”, – сказал Шейн в интервью CTV News.

Он сказал, что расследование все еще продолжается, и хочет заверить семьи, что все под контролем. “Мы понимаем, что для жертв это долгий срок. Мы действительно понимаем. Мы действительно сочувствуем им”, – сказал он.

В здании была выявлена нелегальная краткосрочная аренда помещений. Шейн не может сказать наверняка, будут ли выдвинуты какие-либо обвинения против владельца здания. Один из отцов жертвы сказал, что его дочь была заперта внутри помещения без окон, а другие сообщили об отсутствии пожарной сигнализации. “Рассматриваются все возможные нарушения Уголовного кодекса. Так что рассматриваются три статьи: поджог, убийство, а также преступная халатность”, – сказал он.

Вскоре после смертельного пожара в Монреале была создана команда по борьбе с подобными видами аренды. С тех пор три следователя проинспектировали 400 объектов и выдали 42 штрафа. Город заявляет, что хочет ускорить работу, но не планирует распространять пилотный проект на другие районы. “Мы должны расширить наше сотрудничество с правительством Квебека, а после этого посмотрим”, – сказал Бенуа Доре, член исполнительного комитета города.

Но для Махмуда, отца погибшей девушки, жизнь уже никогда не будет прежней. “Мы скучаем по каждому ее жесту. Нам не хватает ее улыбки, ее заботливого отношения”, – сказал он