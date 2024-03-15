Масеница гуляет, и в четверг в Монреале ожидается приход настоящей весны!

Март ознаменовался мягкой погодой на юго-западе Квебека, и четверг не исключение: ожидается, что температура поднимется до двузначных значений.

Дневная температура в Монреале может достигать 11-12 градусов по Цельсию. Хотя данный температурный показатель не рекордный для Монреаля, он почти на 10 градусов выше среднего.

Нормальный максимум для 14 марта составляет 2 °C, в то время как рекорд 13,9 ° C был установлен в 1946 году. Ожидается, что в регионе будет много солнца и настоящей весны.

Но это не предел! В некоторых районах северо-востока США температура может подняться до 20 градусов, достигнув максимумов этого веремени: 22 °C в Нью-Йорке и 26°C в Вашингтоне! Это уже не весна, а настоящее лето!

В Торонто на данный момент зафиксирована самая высокая температура в году. Мягкий воздух должен сохраняться в Монреале до выходных, хотя в городе могут наблюдаться более облачные условия и периоды влажной погоды. Ожидается, что в пятницу в Монреале пройдет несколько ливней, а в субботу – несколько кратковременных дождей.

Во время парада в честь Дня Святого Патрика в воскресенье ожидается влажная погода: днем может выпасть около пяти мм осадков, а небольшой дождь может смениться мокрым снегом в воскресенье вечером.

Но не спешите расслабляться: на следующей неделе температура должна быть ближе к сезонной.

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