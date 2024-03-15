Администратор LockBit получил тюремный срок и крупный штраф

Администратор lockbit, Михаил Васильев, получил судебный приговор и значительный штраф.

Канадский суд рассмотрел дело одного из администраторов хакерской группы lockbit и признал его виновным по восьми обвинительным пунктам. Мужчина, 34-летний гражданин России и Канады, был приговорен к четырем годам тюремного заключения и обязан выплатить 860 тыс. долларов в качестве компенсации пострадавшим.

Кроме того, Васильев также признан виновным в совершении кибервымогательства и незаконном владении оружием. Его преступная деятельность серьезно нанесла ущерб трем канадским компаниям в течение 2021 и 2022 годов.

Судья охарактеризовала Михаила Васильева как кибертеррориста и отметила, что его действия были мотивированы собственными финансовыми интересами.

Задержание хакера произошло в октябре 2022 года в городе Брэдфорде, Канада, в рамках международной операции, которая включала в себя сотрудничество властей Европы, США и Канады.

В настоящий момент Михаил Васильев согласен на экстрадицию в Соединенные Штаты, где также будут предъявлены обвинения по ряду статей, включая заговор с целью умышленного повреждения защищенных компьютерных систем и вымогательство. В случае признания его виновным в США, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Также ожидается судебное разбирательство по делу Руслана Астамирова, еще одного известного участника хакерской группировки lockbit, который занимался вымогательством жителей Кении, Франции, Японии и Соединенных Штатов.

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