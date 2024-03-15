Правительство Канады приняло закон о пожизненном заключении за «речевые высказывания»

В Канадепринят закон о “речевых высказываниях”, вызвавший шквал возмущений среди наблюдателей и общественности.

Этот законопроект, по заявлениям правительства, направлен на борьбу с пропагандой геноцида и ненависти. Однако его содержание вызывает опасения относительно свободы слова и выражения мнения.

Согласно новому закону, за пропаганду геноцида может быть назначено пожизненное заключение, а за умышленную пропаганду ненависти – до 5 лет лишения свободы по обвинительному приговору. Однако точное определение этих преступлений остается неясным.

Министр юстиции Канады, Ариф Вирани, заявил, что новый закон призван защищать детей от опасностей в онлайн-пространстве и регулировать контент, с которым они сталкиваются в интернете. Он упомянул, что подобные меры уже используются в других сферах, например, при обеспечении безопасности игрушек.

Однако есть серьезные опасения по поводу данного закона. Известная писательница Маргарет Этвуд назвала его “оруэлловским” и выразила опасения относительно возможных злоупотреблений и ложных обвинений. Критика нового закона также пришла со стороны консервативного автора Стивена Мура, который назвал его одним из наиболее тоталитарных актов в западном мире за последнее время.

В связи с острыми реакциями общественности и экспертов, Джастин Трюдо и его кабинет сделали шаг назад, отказавшись от публичных высказываний и комментариев. Ужесточение законодательства в области “речевых высказываний” поднимает важные вопросы о будущем свободы слова и свободы выражения мнения в Канаде.

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