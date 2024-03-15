Нелегкая жизнь для покупателя: цены на жилье выросли на 10-15% в феврале

Вот и сейчас цены на жилье растут на 15 %, что усложняет жизнь первым покупателям.
«Один из моих клиентов сделал предложение на восемь домов, прежде чем нашел подходящий», – рассказывает Стефан Брюйер, ипотечный брокер в пригороде Квебека, где «все борются за одни и те же дома от 280 000 до 320 000 долларов».
Перегрев похож на то, что произошло в Грэнби, Сент-Гиацинте и Драммондвилле, трех местах, где цены уже взлетели до небес. «Это были недооцененные рынки, как в настоящее время обстоит дело в Труа-Ривьер», – говорят те, кто работает в ассоциации брокеров по недвижимости. Ну, а Монреаль по-прежнему держит высокую и солидную планку.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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