Нелегкая жизнь для покупателя: цены на жилье выросли на 10-15% в феврале

Жители Квебека, которые мечтают стать домовладельцами, уже сталкиваются с высокими процентными ставками и большими выплатами по ипотечным кредитам.

Вот и сейчас цены на жилье растут на 15 %, что усложняет жизнь первым покупателям.

«Один из моих клиентов сделал предложение на восемь домов, прежде чем нашел подходящий», – рассказывает Стефан Брюйер, ипотечный брокер в пригороде Квебека, где «все борются за одни и те же дома от 280 000 до 320 000 долларов».

На самые дешевые из них каждый раз предлагается 10-15 предложений, что все еще напоминает о пандемии и ее влиянии на рынок. Средняя цена в Квебеке составляет 360 000 долларов за дом и 268 000 долларов за квартиру. В Монреале это 550 000 долларов для одной семьи и 395 000 долларов для кондоминиума. Ажиотаж отразился на продажах, которые выросли на 30% в Монреале и на 33% в Квебеке в феврале. «Рынок менее чувствителен к повышению ставок в Квебеке, поскольку ежемесячные платежи ниже», – отмечает Чарльз Брант, ведущий аналитик рынка Квебека. Перегрев похож на то, что произошло в Грэнби, Сент-Гиацинте и Драммондвилле, трех местах, где цены уже взлетели до небес. «Это были недооцененные рынки, как в настоящее время обстоит дело в Труа-Ривьер», – говорят те, кто работает в ассоциации брокеров по недвижимости. Ну, а Монреаль по-прежнему держит высокую и солидную планку.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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