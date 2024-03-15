Свастика и расистские граффити нарисованы аэрозолем на стенах предприятий в Шатоге

Полиция Шатоге проводит расследование после того, как несколько стен предприятий были помечены значками – свастикой.

Владельцы бизнеса обнаружили свастику и расистские граффити в среду утром в своем торговом центре Strip на Кеплер-стрит.

Они говорят, что за последние несколько недель несколько предприятий и начальная школа подверглись аналогичному вандализму.

“С этим конкретным символом и словами, которые были использованы в граффити, – это зло. Это символ ненависти, и, честно говоря, он кажется угрожающим. Я видел, как пишут другие вещи, и я просто нахожу, что в этом смысле эти самые граффити представляют угрозу, когда используются такие символы”, – сказал Майкл Горайеб, владелец бара BLVD Bar & Grill.

Большинству предприятий удалось смыть граффити.

Надя Грондин, пресс-секретарь полиции Шатоге, сообщила, что с 21 февраля поступило около десятка сообщений об антисемитских граффити.

По ее словам, граффити были нанесены на множество частных и общественных объектов.

Полиция проводит расследование и надеется использовать записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти подозреваемых, хотя на данный момент никаких задержаний произведено не было.