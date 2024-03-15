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Новости Лего пытается представить дефицит в размере 11 миллиардов долларов

Лего пытается представить дефицит в размере 11 миллиардов долларов

Степан Артемьевский Мар 15, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Лего пытается представить дефицит в размере 11 миллиардов долларов отключены 30 Просмотров

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего попытался представить дефицит провинции в размере 11 миллиардов долларов в перспективе в среду.

 

Во время оглашения бюджета во вторник министр финансов Эрик Жирар объявил, что дефицит бюджета на 2024-2025 годы превышает 10 миллиардов долларов.

На пресс-конференции в Национальной ассамблее Лего заявил, что объявленный дефицит эквивалентен 1,5 процентам валового внутреннего продукта (ВВП).

С этой точки зрения, это не так плохо, как некоторые предыдущие дефициты, настаивал он.

В прошлом правительства трех квебекских партий (PQ) имели дефицит в размере 1,7%, 3,8% и 4,7% ВВП, а правительства двух квебекских либеральных партий (PLQ) имели дефицит в размере 3,1% и 3,3% ВВП.

“Полтора процента ВВП, я думаю, разумно”, – утверждал он.

Премьер также утверждает, что реальная цифра составляет не 11 миллиардов долларов, а 8,8 миллиарда долларов, потому что, по его словам, выплаты в Фонд Generations не следует рассматривать как дефицит.

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