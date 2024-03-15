SQ сообщает о 240 столкновениях со смертельным исходом и 269 смертельных исходах на дорогах в 2023 году

Служба безопасности Квебека (SQ) опубликовала свой ежегодный отчет о безопасности дорожного движения, в котором говорится о 240 столкновениях со смертельным исходом и 269 смертельных исходах в 2023 году.

Данные, опубликованные SQ, “по большей части соответствуют среднему показателю за последние пять лет”.

По данным полиции, основными причинами смертельных столкновений в прошлом году были неосторожное вождение и превышение скорости (31 процент) и невнимательность или рассеянность (9 процентов).

Полиция Квебека отмечает, что около 20 процентов жертв дорожно-транспортных происшествий не были пристегнуты ремнями безопасности.

Больше всего столкновений со смертельным исходом произошло в регионе Мориси-Ланаудьер (39), за ним следуют Шодьер-Аппалачи (35) и Эстри-Центр-дю-Квебек (33).

Анализ показывает, что произошло 40 столкновений с участием мотоцикла, по сравнению со средним показателем за пять лет – 45.

В прошлом году на дорогах погибло двадцать семь пешеходов, что эквивалентно среднегодовому показателю в период с 2018 по 2022 год.

Напротив, в 2022 году погибло четыре велосипедиста, по сравнению с 6 в среднем за год за последние пять лет.

В пресс-релизе Полиция Квебека написала, что “рада видеть улучшение показателей на дорогах по сравнению с прошлым годом”.

В 2022 году произошло 266 столкновений со смертельным исходом по сравнению с 245 в 2021 году.

Число погибших также возросло с 265 в 2021 году до 291 в 2022 году.

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