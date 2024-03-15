Мэр Монреаля считает, что бюджет Квебека приведет к сокращению услуг общественного транспорта

Многие политики критикуют бюджет CAQ на 2024 год из-за отсутствия поддержки общественного транспорта. Мэр Монреаля Валери Плант заявила, что это большая ошибка и она может привести к сокращению услуг проезда по городу.

“Прямо сейчас я разочарована, но я не собираюсь оставлять все как есть”, – сказала Планте. “Ни за что. Мы будем бороться”. Разочарована не только мэр. Ведь бюджет сократит помощь провинциям на общественный транспорт на 400 миллионов долларов и не включает никаких новых инвестиций для будущих проектов.

С начала пандемии COVID-19 агентства общественного транспорта призывают к увеличению финансирования, чтобы помочь им справиться финансово с меньшим количеством пассажиров, которое стало актуальным с момента пандемии и меньшими доходами, соответственно.

Региональное транспортное управление Монреаля (ARTM) заявило в своем заявлении: “Для нас остается тупиковой ситуация в отношении распределения дефицита в размере 561 миллиона долларов от общественного транспорта на 2025 год. Столкнувшись с этой ситуацией, нам, возможно, придется сделать очень трудный выбор”.

Плант опасается, что это может привести к сокращению обслуживания. “Для меня сокращение услуг является грандиозным провалом для нашего общества”, – сказала она. “Нам нужно создавать больше возможностей, а не меньше, больше услуг, большую частоту по хорошей цене. Сокращения неприемлемы”.

Alliance TRANSIT, которая выступает в сфере коллективных перевозок, заявила, что правительство движется назад.

Мэр сказала, что она не видит, как правительство достигнет своих целевых показателей по выбросам или задач городского планирования, если не будет инвестировать в будущее.

“Есть статьи о городах, которые хотят увеличить плотность населения, строить больше, быть выше, конечно, и это в Монреале”, – сказала она. “Но если вы поговорите с мэрами пригородов, я скажу, что мы хотим большей плотности населения, но как насчет общественного транспорта?”

Планте призывает министра финансов Эрика Жирара как можно скорее встретиться с городами провинции. Вопрос, стоящий на повестке дня, волнует практически каждую семью.

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