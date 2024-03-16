Эфиопия и Канада договорились укреплять торговые связи

В рамках двусторонних переговоров, прошедших в Канаде, министр иностранных дел Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и парламентский секретарь министра иностранных дел Роберт Олифант договорились о наращивании сотрудничества, с особым вниманием к направлениям торговли и инвестиций.
“Темы обсуждений также касались вопросов регионального, континентального и международного значения”, – отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Эфиопии.
На встрече обе стороны выразили большой интерес к расширению сотрудничества в различных областях, с особым вниманием к цифровым технологиям, горнодобывающей промышленности, энергетике и производству.
Олифант подчеркнул важность Эфиопии как одного из ключевых партнеров Канады в Африке.
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