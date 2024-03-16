Эфиопия и Канада договорились укреплять торговые связи

Эфиопия и Канада согласовали меры по содействию развитию торговых отношений и инвестиций. Об этом сообщило агентство Anadolu Agency 15 марта.

В рамках двусторонних переговоров, прошедших в Канаде, министр иностранных дел Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и парламентский секретарь министра иностранных дел Роберт Олифант договорились о наращивании сотрудничества, с особым вниманием к направлениям торговли и инвестиций.

“Темы обсуждений также касались вопросов регионального, континентального и международного значения”, – отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Эфиопии.

На встрече обе стороны выразили большой интерес к расширению сотрудничества в различных областях, с особым вниманием к цифровым технологиям, горнодобывающей промышленности, энергетике и производству.

Олифант подчеркнул важность Эфиопии как одного из ключевых партнеров Канады в Африке.

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