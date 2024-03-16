Прекращение действия скидки на электромобили в Квебеке замедлит их приобретение

Автодилеры и производители автомобилей говорят, что решение Квебека отменить скидку на покупку электромобилей остановит людей в провинции от покупки более экологически чистых автомобилей.

Ян Сэм Юэ Чи, президент и исполнительный директор Корпорации концессионеров автомобилей, ассоциации автодилеров провинции, сказал, что без скидки, которая в настоящее время составляет до 7000 долларов, некоторые потребители не смогут позволить себе электромобили с нулевым уровнем выбросов.

“Это замедлит внедрение, поэтому мы можем не достичь целей, поставленных правительством. Кроме того, мы обеспокоены проблемой доступности транспортных средств, отмена этих стимулов в конечном итоге сделает покупку транспортных средств более дорогой для жителей Квебека”, – сказал Сэм Юэ Чи в интервью в среду. “Это плохие новости”.

В своем бюджете, представленном во вторник, министр финансов Квебека Эрик Жирар заявил, что правительство постепенно отменит субсидии на электромобили и подключаемые гибриды, начиная со следующего года, прежде чем полностью прекратить их в 2027 году.

Жирар сообщил журналистам, что стоимость программы – около 400 миллионов долларов в период с апреля 2023 по январь 2024 года – слишком высока для сокращения выбросов парниковых газов, которого она достигает.

В бюджете провинции говорится, что, поскольку каждый пятый новый автомобиль, продаваемый в Квебеке, является электрическим, скидка больше не нужна для стимулирования покупок.

Но Сэм Юэ Чи сказал, что еще слишком рано завершать успешную программу, добавив, что, когда аналогичная программа в Онтарио была сокращена в 2018 году, продажи электромобилей быстро упали.

В настоящее время Квебек предлагает скидки в размере до 7000 долларов на покупку нового полностью электрического автомобиля и до 5000 долларов на покупку подключаемого гибрида. Подержанные электромобили имеют право на скидку в размере до 3500 долларов.

В начале следующего года эти субсидии снизятся до 2000 долларов для гибридов и подержанных электромобилей или 4000 долларов для новых электромобилей, а затем будут сокращены вдвое в январе следующего года и отменены год спустя.

Федеральное правительство также предлагает скидку в размере до 5000 долларов на покупку автомобилей с нулевым уровнем выбросов, которая, как планируется, продлится до конца марта 2025 года или когда закончатся средства, выделенные на программу.

Брайан Кингстон, президент и главный исполнительный директор Канадской ассоциации производителей транспортных средств, сказал, что Квебек является лидером по внедрению электромобилей, потому что провинция стимулировала покупки и поддерживала создание сети зарядных устройств.

“Это два барьера для внедрения, и именно поэтому Квебек лидирует, но что мы увидим, если они введут этот стимул слишком быстро, так это то, что спрос не будет поддерживаться, потому что разрыв в ценах между технологиями транспортных средств продолжает существовать”, – сказал он в интервью в среду.

Квебек требует, чтобы определенный процент транспортных средств, поставляемых в провинцию автопроизводителями, был транспортными средствами с нулевым уровнем выбросов в рамках системы, которая предоставляет производителям торгуемые “кредиты” на продажу электромобилей и вычитает кредиты с продаж автомобилей, работающих на газе.

Кингстон сказал, что недавно мандат был ужесточен и что к 2030 году правительство потребует, чтобы 85% автомобилей, продаваемых в провинции, были транспортными средствами с нулевым уровнем выбросов.

“Если спрос на электромобили не продолжит расти предписанными темпами, которые Квебек установил в нормативных актах, то единственной альтернативой будет изъятие запасов автомобилей внутреннего сгорания с рынка Квебека”, – сказал он. “Это плохо для дилеров, это плохо для квебекцев, это плохо для автопроизводителей”.

Министр окружающей среды Квебека Бенуа Шаретт заявил журналистам в среду, что он ожидает, что производители снизят цены на электромобили. Но Кингстон сказал, что, хотя цены со временем снизятся, это не будет быстрым, потому что автопроизводители делают крупные инвестиции в североамериканскую цепочку поставок аккумуляторов.

Правительство Квебека хочет, чтобы провинция была важной частью этой цепочки поставок. Оно предложило субсидии на миллиарды долларов, чтобы привлечь такие компании, как шведский производитель аккумуляторов Northvolt, к открытию магазина в провинции, и поддержало создание заводов по производству компонентов аккумуляторных батарей, рекламируя дешевую электроэнергию и запасы лития в провинции.

Марк-Андре Виау, директор по связям с правительством экологической группы Equiterre, сказал, что его организация поддержала создание скидок, чтобы запустить рынок электромобилей, но они не могут продолжаться бесконечно из-за высокой стоимости.

Виау сказал, что его группа предложила создать систему, при которой люди, покупающие автомобили на газомоторном топливе, платят в фонд, используемый для субсидирования покупки электромобилей. По его словам, электромобили являются инструментом сокращения выбросов парниковых газов, но лучше заменить поездки, которые можно было бы совершить на автомобиле, общественным транспортом или активными видами транспорта.

Он согласился с тем, что скидки не окупают затраты на сокращение выбросов парниковых газов, но сказал, что Квебек недостаточно финансирует такие инициативы, как транзит, которые были бы более эффективными с точки зрения затрат.

“Это похоже на то, что они что-то поняли, но не финансируют соответствующее решение”, – сказал он.

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