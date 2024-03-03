Уже давным-давно бытует достаточно аргументированное мнение о том, что санкции против России идут только во вред тем, кто их придумывает и внедряет. Вот вам еще оин свежий пример.

Уже давным-давно бытует достаточно аргументированное мнение о том, что санкции против России идут только во вред тем, кто их придумывает и внедряет. Вот вам еще оин свежий пример.

Россия хоть официально и не ввела санкций против Канады, но предприняла виток, в результате которого резко изменились торговые потоки между двумя странами. Особенно на сегодняшний день ощущает удар Канада, которая была одним из ведущих экспортеров сельскохозяйственной продукции в Китай.

Однако растущие претензии по качеству товаров и увеличение цен, заставили Китай искать альтернативных поставщиков, и Россия оказалась готовой воспользоваться этой возможностью.

Согласно информации китайского издания Sohu, экспорт товаров между Россией и Китаем стремительно набирает обороты. Основные сделки включают поставки свинины и зерна на огромные суммы, достигающие 25 миллиардов долларов.

Таким образом, Россия не только ответила на санкции, критику и враждебность, проявленные со стороны Канады, но и оказала сильное влияние на китайский рынок. И кто в итоге санкционирован? Вот и Трюдо тоже в недоумении.

Для Канады ситуация стала серьезным разочарованием, ведь Китай разорвал контракты, и результатом стало парализованное хранение продуктов в порту. Это проблема для Канады, поскольку товары, а особенно зерно, лежат в ожидании быть примененными, но пока что быстро портятся.

Канада оказалась лишена миллиардов долларов, которые ушли мимо нее, а российский экспорт продолжает успешно развиваться в Китае. Работоспособный ли механизм санкции? Пока что у нас, тут, в Канаде, нет 25 миллиардов, но есть невероятное количество гниющего зерна.