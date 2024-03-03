Закрытие Ассоциации по благополучию животных в Канаде

После прекращения государственного финансирования, организация, занимающаяся пропагандой ответственного ухода за скотом в провинции Альберта, закрылась 2 марта.

«Мы сожалеем о факте закрытия, который не являлся нашей целью. Это прискорбно видеть, что наша организация прекратила свою работу, однако мы гордимся достижениями, которые добились AFAC и ее сотрудники за все эти годы», – заявила Ассоциация по уходу за сельскохозяйственными животными (AFAC) Альберты в заявлении, опубликованном 1 марта.

AFAC продвигала аварийные машины для помощи скоту, разработанные совместно с Альбертской провинцией, а также предлагала горячую линию для консультаций в области благополучия животных. Организация также участвовала в проекте “Urban Hens” (городские куры) и программе повышения квалификации пчеловодов Альберты (BEE).

В последние месяцы AFAC страдала от прекращения государственного финансирования. Отмечается, что поддержка ассоциации со стороны ее сторонников и участников ограничивалась только словами, не сопровождаясь финансовой поддержкой. Это привело к исчерпанию финансовых ресурсов организации.

“Целью AFAC было обеспечение уважения, хорошего ухода и высокого уровня благополучия сельскохозяйственных животных в Альберте путем сотрудничества и поддержки наших членов”, – говорится в заявлении. В связи с этим, правление организации приняло решение о закрытии с 1 марта.

Тем временем, в Европейском союзе организации, защищающие благополучие животных, смогли достичь комфортных условий для транспортировки животных. На фермах и бойнях установлены видеокамеры, следящие за обращением с животными. Продолжается работа по запрету на убийство цыплят-петушков породы несушек, с целью снижения страданий животных.

Соблюдение требований защитников прав животных повышает себестоимость продукции и уменьшает конкурентоспособность производителей в ЕС. Многие малые предприятия вынуждены закрываться из-за невозможности соблюдать требования.