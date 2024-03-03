Экономические проблемы побуждают канадцев искать нетрадиционные пути к приобретению жилья: Re/Max

Недавнее исследование, проведенное по заказу Re/Max Canada, показывает, что экономические факторы, такие как высокая стоимость жизни, растущие процентные ставки и цены на жилье, побуждают треть канадцев искать альтернативные пути приобретения жилья

Недавнее исследование, проведенное по заказу Re/Max Canada, показывает, что экономические факторы, такие как высокая стоимость жизни, растущие процентные ставки и цены на жилье, побуждают треть канадцев искать альтернативные пути приобретения жилья (32%). Опрос, проведенный Леже, также показал, что почти половина канадцев рассматривают нетрадиционные методы покупки жилья на будущее (48 процентов).

Полученные результаты являются частью нового отчета Re/Max “Альтернативные модели владения жильем: тенденции на канадском рынке жилья”, в котором проанализированы 22 города по всей Канаде. В отчете рассматривались различные нетрадиционные модели домовладения, включая совместное владение с друзьями и семьей, соглашения об аренде в собственность и приобретение недвижимости с дополнительными квартирами или апартаментами для получения потенциального дохода.

Многие канадцы “серьезно рассматривают альтернативные способы приобрести дом”.

“Канадцы от побережья до побережья сталкиваются с проблемами доступности жилья, но в то же время их желание приобрести жилье в собственность остается сильным. Это побуждает многих серьезно задуматься об альтернативных способах войти в рынок, где это может оказаться неосуществимым при традиционной модели владения, когда один человек или пара покупают со скидкой от пяти до 20%”, – говорит Кристофер Александер, президент Re/Max Canada.

Исследование показало, что большинство канадцев по-прежнему считают домовладение лучшей инвестицией (73%), что перекликается с настроениями предыдущих лет, несмотря на экономическую неопределенность.

Бенджамин Тал, заместитель главного экономиста CIBC World Markets Inc., комментирует: “Учитывая сохранение высоких процентных ставок и их потенциальное снижение во второй половине 2024 года, сейчас, возможно, самое подходящее время подумать о выходе на рынок, особенно для тех, кто занимал выжидательную позицию приближаться.

Несмотря на некоторую отсрочку процентных ставок в 2024 году, Канада по-прежнему сталкивается с кризисом доступности из-за нехватки запасов и растущего спроса, который будет сохраняться до тех пор, пока страна не решит проблему надлежащим образом. Учитывая это, креативные решения, такие как совместное владение, могут стать вариантом для многих канадских покупателей жилья, стремящихся осуществить мечту о домовладении”.

“Наши правительства должны быть более стратегичными и дальновидными в том, как мы можем использовать существующие земли и недвижимость”.

Модели нетрадиционного домовладения означают сдвиг в концепции владения домом, традиционно ассоциирующейся с отдельными лицами или парами.

“Но творческий подход к процессу покупки жилья – это обходной путь, а не решение кризиса доступности жилья в Канаде”, – отмечает Александер. “Подобно современным, инновационным покупателям жилья, наши правительства должны быть более стратегичными и дальновидными в том, как мы можем использовать существующие земли и недвижимость для увеличения предложения жилья, чтобы обеспечить большее разнообразие жилья для всех канадцев.

Несмотря на продолжающиеся кризисы ценовой доступности и предложения, канадцы по-прежнему мечтают о домовладении, и, ожидая, когда правительства соберутся вместе для создания единой национальной жилищной стратегии, они проявляют новаторство и находчивость в достижении этой мечты”.

Потенциальные альтернативы: Аренда с правом собственности, совместное владение и предложение арендной платы

Опрос также выявил особые предпочтения среди канадцев, рассматривающих альтернативные методы домовладения: 22% выразили заинтересованность в сценариях “аренда в собственность”, в то время как 21% рассмотрели бы совместное владение с членом семьи, не являющимся партнером. Кроме того, 17% опрошенных рассматривали бы возможность приобретения дома, чтобы стать основным арендатором и сдавать часть имущества в аренду.

Несмотря на открытость к нетрадиционному домовладению, почти половина канадцев не уверены в этом процессе. Среди них значительное большинство (59%) считают, что работа с риэлтором, специализирующимся на нетрадиционных поездках по покупке жилья, была бы полезной.

Молодые домовладельцы и лица с двойным доходом, скорее всего, использовали альтернативные методы

Основные демографические данные опроса показывают, что молодые домовладельцы (в возрасте от 18 до 34 лет) и канадцы BIPoC с большей вероятностью приобрели свои дома альтернативными методами. Аналогичным образом, молодые канадцы, лица с BIPoC и те, у кого есть дети до 18 лет, которые рассматривают возможность нетрадиционного домовладения, но не уверены в этом процессе, видят ценность в работе со специализированными риэлторами.

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