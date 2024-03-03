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Новости Человекоподобный робот достиг скорости человека при сортировке деталей
Фото: naked-science.ru

Человекоподобный робот достиг скорости человека при сортировке деталей

Виктория Христова Мар 3, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Человекоподобный робот достиг скорости человека при сортировке деталей отключены 41 Просмотров

Человекоподобный робот канадской компании Sanctuary AI, обладающий гидравлическими руками, продемонстрировал удивительную скорость при сортировке предметов.

Разработчики уверены, что эта машина может справиться с такой же задачей так же быстро и эффективно, как человек.

Основным преимуществом данного робота является его способность выполнять до 33 базовых хватательных движений при работе с предметами. Благодаря автономной системе функционирования, робот способен работать независимо от внешних воздействий.

В настоящее время робот передвигается с помощью колесной платформы, однако предполагается, что в будущем он будет оборудован также и человеческими ногами. Такое усовершенствование позволит ему осуществлять передвижение внутри пространства более эффективно и точно, добиваясь высочайшей маневренности.

Однако, несмотря на все достижения этой канадской компании, люди остаются непревзойденными своим умением обращаться с предметами. Пока что роботам удалось лишь приблизиться к скорости и точности сортировки, которые непременно впечатляют. Возможно, в будущем мы станем свидетелями того, как эти человекоподобные машины смогут в точности воспроизводить наши движения и операции, но на данный момент каждая новая ступень достижений в этой сфере вызывает удивление и восхищение.

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