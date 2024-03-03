Человекоподобный робот достиг скорости человека при сортировке деталей

Человекоподобный робот канадской компании Sanctuary AI, обладающий гидравлическими руками, продемонстрировал удивительную скорость при сортировке предметов.

Разработчики уверены, что эта машина может справиться с такой же задачей так же быстро и эффективно, как человек.

Основным преимуществом данного робота является его способность выполнять до 33 базовых хватательных движений при работе с предметами. Благодаря автономной системе функционирования, робот способен работать независимо от внешних воздействий.

В настоящее время робот передвигается с помощью колесной платформы, однако предполагается, что в будущем он будет оборудован также и человеческими ногами. Такое усовершенствование позволит ему осуществлять передвижение внутри пространства более эффективно и точно, добиваясь высочайшей маневренности.

Однако, несмотря на все достижения этой канадской компании, люди остаются непревзойденными своим умением обращаться с предметами. Пока что роботам удалось лишь приблизиться к скорости и точности сортировки, которые непременно впечатляют. Возможно, в будущем мы станем свидетелями того, как эти человекоподобные машины смогут в точности воспроизводить наши движения и операции, но на данный момент каждая новая ступень достижений в этой сфере вызывает удивление и восхищение.