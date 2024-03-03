Канадцы поддерживают устойчивое развитие на словах, но платить отказываются

Канадцы проявляют интерес к вопросам изменения климата и устойчивого развития, однако они не готовы тратить больше денег или сталкиваться с другими неудобствами, сообщает онлайн-издание The Western Producer 29 февраля.

Майкл Маккейн, глава крупной мясной компании Maple Leaf Foods, утверждает, что пищевая и сельскохозяйственная отрасли Канады должны признать свою неудачу в этой области. “Люди волнуются об этом, но это не мотивирует их”, – жалуется Маккейн, который начал перевод своей компании на углеродную нейтральность раньше других крупных пищевых компаний. Maple Leaf произвела ряд изменений еще до того, как эта тема стала широко обсуждаться общественностью.

Опросы показывают, что потребители волнуются об устойчивом развитии и борьбе с изменением климата. Однако когда речь заходит о повышении цен на продукты или изменении потребительских привычек, большинство людей не проявляет заинтересованности. По словам Маккейна, без поддержки общества сложно продвигаться вперед.

“Нам нужно найти способы убедить потребителей”, – считает Маккейн.

Maple Leaf агрессивно реагировала на обнаруженные рыночные тенденции. В конце 2010-х годов компания начала производство растительного белка и быстро поняла, что спрос на заменители мяса недостаточен для окупаемости всех инвестиций. Компания отказывалась от инициатив, когда становилось очевидной слабость спроса.

Многие компании начали производство растительных белков, но потом обнаружили, что не могут продать достаточное количество продукции по цене, позволяющей окупить инвестиции.

Маккейн предостерегает от “зеленого отмывания” – неискренних представителей отрасли, которые называют свои продукты и услуги экологически позитивными, хотя это не соответствует истине.