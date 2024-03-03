Турнир претендентов могут перенести из Канады

Турнир претендентов по шахматам, который должен был состояться в канадском Торонто, возможно, будет перенесен.

Дело в том, что российским шахматисткам столкнулись с проблемами получения виз.

Пока что ни одна из женщин из России, а также члены команды и некоторые организаторы не получили визы, в то время как у Яна Непомнящего проблем с визой нет.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) подтвердила эту информацию.

Турнир претендентов для мужчин и женщин должен был проходить с 2 по 23 апреля в Торонто. В списке участников из России были Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

В субботу Международная шахматная федерация (FIDE) в социальной сети опубликовала заявление, в котором обратилась к правительству Канады с просьбой оказать поддержку участникам турнира претендентов в получении виз.

— Я слышал, что есть проблемы с визами, но не у россиянок. Кто‑то говорит, что у индусов были проблемы, так что точную версию никто не знает. Допускаю, что проблемы с визами могут быть и у российской стороны, возможно, не у шахматисток, а у тренеров и сопровождающих.

Наверняка, есть договор, который подписывали все стороны, где организаторы должны были обеспечить участие, так что перенос турнира в другую страну будет вполне логичным вариантом