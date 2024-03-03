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Канадский суд признал IP-адрес компьютера персональными данными

Виктория Христова Мар 3, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадский суд признал IP-адрес компьютера персональными данными отключены 42 Просмотров

Верховный суд Канады, 1 марта, объявил, что ip-адрес компьютера считается персональными данными.

Данное решение было вынесено Верховным судом по делу, связанному с мошенничеством в онлайн-транзакциях, произошедшим в винном магазине в 2017 году.

Отдельный поставщик платежной системы магазина добровольно предоставил полиции ip-адреса, которые использовались при этом преступлении. После получения ордера на раскрытие компьютеров, на которых были использованы данные адреса, полиция смогла провести обыск в двух местах. В результате был задержан и позже осужден Андрей Быковец. Однако он попытался оспорить право полиции на получение ip-адреса, утверждая, что это нарушает его права по хартии.

Апелляционный суд Альберты отклонил его запрос, и тогда Андрей Быковец обратился в Верховный суд. Большинство членов суда выразили свое согласие с тем, что ip-адрес является ключом к интернет-активности пользователя и, в конечном счете, отражает его личность. Поэтому, следуя Хартии, ip-адреса канадцев должны быть защищены.

Судья Андромаха Каракатсанис, выступая от имени коллег, подчеркнула, что ip-адреса канадцев должны быть защищены в соответствии с Хартией.

Напомним, что в настоящее время растет количество киберпреступностей, особенно в отношении ценных персональных данных, включая информацию в электронных медицинских картах.

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