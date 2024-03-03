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Новости Маск обвинил Байдена во лжи о наплыве мигрантов в США
Musk
Илон Маск с любимым твиттером. Фото агенства Рейтер, автор Дадо Рувик.

Маск обвинил Байдена во лжи о наплыве мигрантов в США

Виктория Христова Мар 3, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Маск обвинил Байдена во лжи о наплыве мигрантов в США отключены 65 Просмотров

Илон Маск обвинил Джо Байдена во лжи относительно наплыва мигрантов в США.

По словам американского миллиардера, президент находится в явном обмане, утверждая, что стремится решить проблему с нелегальной миграцией. Маск считает, что кризис был спровоцирован в результате решений, принятых Байденом.

“Массовая нелегальная миграция является следствием 94 исполнительных указов, предписанных администрацией Байдена. Пока эти указы не отменят, заявления президента о борьбе с нелегальной миграцией останутся лишь явной ложью”, – написал Маск в своем сообщении в социальной сети.

Ранее было сообщено, что президент США плохо осознает реальные масштабы миграционного кризиса, с которым столкнулась страна. Бывший лидер США Дональд Трамп также заявил об этом, отметив, что несколько лет назад Америка имела самую безопасную границу в своей истории, а сейчас ситуация стала наихудшей из когда-либо случавшихся.

По мнению экс-президента, Байден несет ответственность за появление нового вида преступности, поскольку мигранты совершают множество преступных деяний.

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