Канадские учёные назвали два главных фактора быстрого старения кожи

Эти факторы – сигаретный дым и воздействие ультрУченые из Канады провели исследование, в результате которого были выявлены два основных фактора, приводящих к быстрому старению кожи.афиолетового излучения (УФ-излучения). Интересно отметить, что предыдущие научные исследования изучали эти факторы в отдельности, в то время как новое исследование сфокусировалось на их комбинации.

Исследователи обнаружили, что сочетание сигаретного дыма и УФ-излучения приводит к активному сокращению количества коллагена типов 3 и 4 в коже, отвечающих за ее упругость и молодой вид, а также к провисанию дермы. Кроме того, такая совокупность факторов вызывает увеличение количества металлопротеиназы – фермента, который при избытке способен разрушать коллаген.

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о том, что сочетание сигаретного дыма и УФ-излучения является одной из ключевых причин быстрого старения кожи. Эти новые научные выводы, опубликованные в журнале Scientific Reports, представляют собой значимый шаг в понимании процессов старения кожи и могут послужить основой для разработки новых стратегий по уходу за ней.