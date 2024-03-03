Объявление о вакансии: Рекламный агент на процентной основе

















Присоединяйтесь к нашей команде и вместе добивайтесь новых высот в сфере рекламы!

О нас: Мы ищем профессионалов, готовых расширить свой опыт в области маркетинга и рекламы. Если вы целеустремленны, энергичны и готовы работать на процентной основе, это для вас!

Требования:

Опыт работы в сфере рекламы или маркетинга.

Умение самостоятельно находить и привлекать клиентов.

Высокие коммуникативные навыки и умение убеждать.

Желание работать на результат и способность достигать поставленные цели.

Что мы предлагаем:

Работу на процентной основе от сделок – ваш доход напрямую зависит от вашей эффективности.

Гибкий график работы – вы сами планируете свой рабочий день.

Поддержку и обучение на начальном этапе работы.

Возможность карьерного и финансового роста в зависимости от результатов.

Задачи:

Поиск и привлечение новых клиентов, заинтересованных в рекламных услугах.

Разработка и реализация рекламных кампаний.

Поддержание долгосрочных отношений с клиентами.

Анализ рынка и конкурентной среды.

Присылайте своё резюме и краткое письмо о себе на нашу электронную почту: naba.admin@gmail.com

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