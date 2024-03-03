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Экономика Работа Объявление о вакансии: Рекламный агент на процентной основе

Объявление о вакансии: Рекламный агент на процентной основе

Denis Dankoff Мар 3, 2024 Работа, Реклама, Реклама в активах Канадской Медиа Группы Оставить комментарий 42 Просмотров

 

Присоединяйтесь к нашей команде и вместе добивайтесь новых высот в сфере рекламы! 

О нас: Мы ищем профессионалов, готовых расширить свой опыт в области маркетинга и рекламы. Если вы целеустремленны, энергичны и готовы работать на процентной основе, это для вас!

Требования:

  • Опыт работы в сфере рекламы или маркетинга.
  • Умение самостоятельно находить и привлекать клиентов.
  • Высокие коммуникативные навыки и умение убеждать.
  • Желание работать на результат и способность достигать поставленные цели.

Что мы предлагаем:

  • Работу на процентной основе от сделок – ваш доход напрямую зависит от вашей эффективности.
  • Гибкий график работы – вы сами планируете свой рабочий день.
  • Поддержку и обучение на начальном этапе работы.
  • Возможность карьерного и финансового роста в зависимости от результатов.

Задачи:

  • Поиск и привлечение новых клиентов, заинтересованных в рекламных услугах.
  • Разработка и реализация рекламных кампаний.
  • Поддержание долгосрочных отношений с клиентами.
  • Анализ рынка и конкурентной среды.

Присылайте своё резюме и краткое письмо о себе на нашу электронную почту: naba.admin@gmail.com

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