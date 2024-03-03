Объявление о вакансии: Рекламный агент на процентной основе

Присоединяйтесь к нашей команде и вместе добивайтесь новых высот в сфере рекламы!
О нас: Мы ищем профессионалов, готовых расширить свой опыт в области маркетинга и рекламы. Если вы целеустремленны, энергичны и готовы работать на процентной основе, это для вас!
Требования:
- Опыт работы в сфере рекламы или маркетинга.
- Умение самостоятельно находить и привлекать клиентов.
- Высокие коммуникативные навыки и умение убеждать.
- Желание работать на результат и способность достигать поставленные цели.
Что мы предлагаем:
- Работу на процентной основе от сделок – ваш доход напрямую зависит от вашей эффективности.
- Гибкий график работы – вы сами планируете свой рабочий день.
- Поддержку и обучение на начальном этапе работы.
- Возможность карьерного и финансового роста в зависимости от результатов.
Задачи:
- Поиск и привлечение новых клиентов, заинтересованных в рекламных услугах.
- Разработка и реализация рекламных кампаний.
- Поддержание долгосрочных отношений с клиентами.
- Анализ рынка и конкурентной среды.
Присылайте своё резюме и краткое письмо о себе на нашу электронную почту: naba.admin@gmail.com
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