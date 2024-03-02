Неожиданный рост продаж жилья встряхивает канадскую экономику

Старший экономист Scotiabank Фара Омран поделилась своим удивлением по поводу недавнего всплеска продаж жилья во время интервью BNN Bloomberg — роста, который начался в декабре и продолжался в январе, в преддверии любого снижения процентных ставок Банком Англии.
Традиционно любому значительному росту цен на жилье предшествует рост продаж жилья, и эта тенденция, похоже, сохраняется в текущем сценарии. Несмотря на резкий рост продаж, цены остаются стабильными, хотя Омран прогнозирует, что в ближайшие месяцы мы можем увидеть сдвиг.
Подтверждая наблюдения Омрана, Канадская ассоциация недвижимости (CREA) отметила неожиданный рост продаж жилья в декабре на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. Эта тенденция нашла отражение в региональных отчетах: Региональный совет по недвижимости Торонто (TRREB) отметил рост продаж жилья в районе Большого Торонто на 11,5% в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичным образом, Совет по недвижимости Большого Ванкувера (REBGV) сообщил о росте на 3,2% за тот же период.
Растущая активность на рынке жилья может непреднамеренно усилить инфляционное давление, усложнив стратегию центрального банка по достижению целевого уровня инфляции в 2%. Омран сказал, что потенциальные экономические последствия резкого роста продаж жилья приведут к побочным эффектам для смежных отраслей.
“Другая часть того, как жилищный сектор влияет на миссию Банка Канады, заключается в том, что он повышает экономическую активность. Как только продажи увеличиваются, возникают побочные эффекты для других секторов экономики, связанных с жильем, таких как мебель и ремонт”, – сказал Омран.
“Следовательно, когда продажи жилья растут, экономическая активность также растет. Мы находимся в условиях, когда Банк Канады активно пытается замедлить экономическую активность, чтобы создать избыточное предложение и вернуть инфляцию к целевому показателю”.
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