Неожиданный рост продаж жилья встряхивает канадскую экономику

На рынке жилья Канады наблюдался неожиданный всплеск продаж жилья, что представляет собой новый вызов усилиям Банка Канады по сдерживанию инфляции, согласно выводам ведущего экономиста.

Старший экономист Scotiabank Фара Омран поделилась своим удивлением по поводу недавнего всплеска продаж жилья во время интервью BNN Bloomberg — роста, который начался в декабре и продолжался в январе, в преддверии любого снижения процентных ставок Банком Англии.

Традиционно любому значительному росту цен на жилье предшествует рост продаж жилья, и эта тенденция, похоже, сохраняется в текущем сценарии. Несмотря на резкий рост продаж, цены остаются стабильными, хотя Омран прогнозирует, что в ближайшие месяцы мы можем увидеть сдвиг.

Подтверждая наблюдения Омрана, Канадская ассоциация недвижимости (CREA) отметила неожиданный рост продаж жилья в декабре на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. Эта тенденция нашла отражение в региональных отчетах: Региональный совет по недвижимости Торонто (TRREB) отметил рост продаж жилья в районе Большого Торонто на 11,5% в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичным образом, Совет по недвижимости Большого Ванкувера (REBGV) сообщил о росте на 3,2% за тот же период.

Растущая активность на рынке жилья может непреднамеренно усилить инфляционное давление, усложнив стратегию центрального банка по достижению целевого уровня инфляции в 2%. Омран сказал, что потенциальные экономические последствия резкого роста продаж жилья приведут к побочным эффектам для смежных отраслей.

“Другая часть того, как жилищный сектор влияет на миссию Банка Канады, заключается в том, что он повышает экономическую активность. Как только продажи увеличиваются, возникают побочные эффекты для других секторов экономики, связанных с жильем, таких как мебель и ремонт”, – сказал Омран.

“Следовательно, когда продажи жилья растут, экономическая активность также растет. Мы находимся в условиях, когда Банк Канады активно пытается замедлить экономическую активность, чтобы создать избыточное предложение и вернуть инфляцию к целевому показателю”.

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