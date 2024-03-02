Канада будет жёстко наказывать хейтеров в сети

Канада приняла решительные меры по борьбе с негативным контентом в интернете. Новое законодательство, представленное правительством премьер-министра Джастина Трюдо, направлено на защиту граждан от вредного контента, который признается таковым со стороны правительства.

Предлагаемый закон потребует от крупных социальных сетей быстрого удаления контента, который делает детей объектом сексуального насилия или распространяет интимные материалы без их согласия. Это удаление должно происходить в течение 24 часов и будет подлежать надзору и пересмотру. Законопроект также резко ужесточит наказание для пропагандистов геноцида. Максимальное наказание по этому законопроекту составит пожизненное заключение.

Министр юстиции Канады Ариф Виран призвал привлечение правонарушителей к ответственности, особенно если их действия навязываются детям. Министр выразил мнение, что должны быть последствия для тех, кто нарушает правила в сети, особенно когда они затрагивают детей.

Канадское законодательство также предусматривает введение штрафов в размере до 6% от глобального дохода компании за нарушение этих правил. В дополнение к удалению контента законопроект также обязывает провайдеров предпринимать меры по защите детей, такие как родительский контроль, настройки для безопасного поиска и предупреждающие надписи.

Сейчас законопроект рассматривается парламентскими комитетами в верхней палате Сената Канады, которые могут предложить поправки. Эта инициатива также соответствует мировым требованиям по повышению онлайн-безопасности, в том числе мерам, принятым недавно Великобританией с ее новыми законами о безопасности в интернете.