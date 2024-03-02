Канада будет жёстко наказывать хейтеров в сети

Предлагаемый закон потребует от крупных социальных сетей быстрого удаления контента, который делает детей объектом сексуального насилия или распространяет интимные материалы без их согласия. Это удаление должно происходить в течение 24 часов и будет подлежать надзору и пересмотру. Законопроект также резко ужесточит наказание для пропагандистов геноцида. Максимальное наказание по этому законопроекту составит пожизненное заключение.
Министр юстиции Канады Ариф Виран призвал привлечение правонарушителей к ответственности, особенно если их действия навязываются детям. Министр выразил мнение, что должны быть последствия для тех, кто нарушает правила в сети, особенно когда они затрагивают детей.
Канадское законодательство также предусматривает введение штрафов в размере до 6% от глобального дохода компании за нарушение этих правил. В дополнение к удалению контента законопроект также обязывает провайдеров предпринимать меры по защите детей, такие как родительский контроль, настройки для безопасного поиска и предупреждающие надписи.
Сейчас законопроект рассматривается парламентскими комитетами в верхней палате Сената Канады, которые могут предложить поправки. Эта инициатива также соответствует мировым требованиям по повышению онлайн-безопасности, в том числе мерам, принятым недавно Великобританией с ее новыми законами о безопасности в интернете.