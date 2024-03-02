Весна пришла! Весне – дорогу!

Ну, что, друзья! Добро пожаловать в март! В календарную весну! Пока, по крайней мере, в наших краях, лишь календарную. Но мы потерпим немного и обретем весну: в душе и природе!

Так, давайте вспоминать, а что мы собственно знаем о марте? Наверное, вот что. Широко распространена версия о том, что свое название первый весенний месяц получил от бога войны Марса. Но это всего лишь версия. А на самом деле, своим происхождением март обязан латинскому слову «marceo», что в переводе означает «вялый», ну, или «сонный». А вот эти слова очень даже точно соответствуют нашему родному марту – месяцу, когда природа только начинает пробуждаться, а солнце – набирать силу.

Вспомните, как раньше, давно, наши предки именовали сей месяц? Правильно, «протальник», «грачник» или «березень», потому что в это время заготавливали березовый сок. Последнее слово является названием марта в украинском языке до сих пор.

Что еще мы точно знаем о марте? Ну, наверняка то, что в этом месяце ночи становятся короче, а дни – длиннее. А 21 марта, аккурат через три недели, наступает день весеннего равноденствия. А потом уже и потихоньку начнет наступать весна не календарная, а самя настоящая! Солнышко начнет светить ярче, станет теплее, начнут появляться проталины, повсюду услышим звук капели.

И все это оживление природы пробудит животных, которые зимой залегали в спячку. Оживет и их бытность! Возвратятся перелетные птички, оглашая своим щебетом пробуждающуюся природу. И начнут вить они гнезда, обустраиваться.

А еще есть ряд интересных праздников в этом месяце. Ну, о том, что будет ровно через неделю, писать не буду, ибо через неделю и поговорим, вспомнив тетю Клару с тетей Розой, и примкнувшую к ним тетю Сашу Коллонтай. Хотя я в этот день всем этим женщинам все же предпочту Матрону Московскую. Но давайте вспомним другие праздники!

С 11 по 17 марта – Масленица! Любители и поглотители блинов – кричим дружно «Ура!» А вы знали, что блины не всегда были главным масленичным угощением. В старину чаще готовили пряженые (пожаренные в большом количестве масла) пирожки с различными начинками, пекли хворост или как его называли – вергун, или ватрушки с рыбой и творогом. Ведь масленичная неделя должна быть мясопустной.

А еще, издавна каждый блин обильно поливался топленым маслом – Масленица ведь!

А вот в последний день Масленицы – Прощеное воскресенье, надлежит попросить прощения у всех своих родных, друзей и просто знакомых, чтобы очистить душу от грехов перед Великим постом. При этом затаивать обиды в Прощеное воскресенье категорически нельзя. Отвечать просящим прощения принято фразой: «Бог простит и я прощаю».

23 марта, в первую субботу Великого поста ,традиционным для всех православных является воспоминание о святом мученике Феодоре Тироне, который своей жизнью заплатил за непоколебимую веру и нежелание поклоняться языческим богам. По традиции, во всех храмах в этот день освящают коливо. Эта традиция сохранилась в память о том, как во времена Юлиана Отступника святой Феодор Тирон явился в видении Византийскому епископу и предупредил его о том, что люди Юлиана оскверняют кровью жертвоприношенных животных всю пищу на базарах, дабы она была нечистой. Феодор повелел употреблять в эти дни вареную пшеницу с медом, то есть то самое коливо, которое мы теперь в этот день освящаем и едим.

Далее! Например, в тот самый день весеннего равноденствия отмечается День Поэзии! Кого из поэтов Вы любите больше других? Я – поэтов Серебрянного Века, и, конечно, «наше всё», без него уже литература немыслима!

Буквально на следующий день после дня Поэзии, мы вспоминаем 40 Севастийских мучеников. В этот день мы всегда печем журавликов дома.

27 марта – День Театра! Какой театр Вы любите? О моем предпочтении, наверное, знают уже все!))) Но я и не скрываю! Ибо – люблю! Но не сегодняшний, а тот, настоящий!

Вот так проводим время в марте: с молитвами, коливом, журавликами, хорошими стихами и великолепными спектаклями корифеев театрального искусства! Там, глядишь, и настанет настоящая весна, наступит Вербное и Пасха, и жизнь в очередной раз докажет свое право на жительство!

А пока, начиная с 18 марта, – постимся постом приятным и Богоугодным! И не забудем 17 марта, накануне начала Великого поста попросить прощения у всех! Тогда и пост начинать легче и вернее!

С календарной весной, люди! Март на дворе!