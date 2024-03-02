Раскрыт способ нелегально попасть в Канаду

Была разоблачена подпольная схема, позволяющая нелегально пересечь границу и попасть в Канаду с использованием Великобритании в качестве транзита.

Операция была организована служащим Хитроу, лондонского аэропорта, дававшим возможность людям без каких-либо документов садиться на канадские рейсы, а также помогавшим заполнять заявления на получение убежища по прибытии в Северную Америку.

Схема была раскрыта, когда канадские иммиграционные органы заметили скачок числа нелегальных мигрантов, прибывающих в Торонто и Ванкувер, которые все подавали прошения на убежище.

Правоохранительные органы активно работают по задержанию этих лиц, и, в соответствии с соглашением об экстрадиции, индийская полиция обязана вернуть их в Великобританию, если они будут задержаны.

Большое внимание и ресурсы направлены на пресечение подобных операций и защиту национальной безопасности.

The Times сообщается о бывшем сотруднике британской авиакомпании British Airways, который сколотил состояние в размере около 3 млн фунтов стерлингов (3,8 млн долларов) посредством мошеннической схемы нелегальной переправки мигрантов в Канаду. Издание не разглашает его имя, однако отмечает, что это 24-летний бывший сотрудник авиаперевозчика.

Согласно статье, мужчина брал доход в размере примерно 25 тыс. фунтов ($31,5 тыс.) с каждого человека, которого нелегально переправлял в Канаду без официальной визы. Главным образом, это касалось граждан Индии, приезжавших в Великобританию по временной туристической визе или подававших просьбу о предоставлении убежища, но ожидающих отказа.

Мужчина зарегистрировал этих людей на рейс, отправляемый из пятого терминала лондонского аэропорта Хитроу, указывая в системе, что у них есть необходимая канадская виза для въезда в страну. После этого он переходил в зону посадки и, выдавая себя за сопровождающего, пропускал своих клиентов непосредственно на борт самолета. Будучи владеющим двумя языками, он часто поддерживал их в процессе их перелета. Прибыв находящейся в Канаде границы, нелегальные мигранты подавали просьбу о предоставлении убежища.

Схема стала известна канадским властям, когда они обратили внимание на большое количество мигрантов без официальной визы, прибывающих на рейсах British Airways в Торонто или Ванкувер из Лондона. 6 января мужчина был задержан, однако впоследствии был выпущен под залог. После этого он с партнером, также работавшим в авиакомпании, скрылся в Индии, где им удалось приобрести несколько домов заранее.