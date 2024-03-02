Канадские власти приняли решение вернуть визовый режим для граждан Мексики

Такое решение было принято из-за резкого увеличения числа запросов на предоставление убежища гражданами Мексики.

Продолжительные дискуссии между Канадой и Мексикой по этому вопросу, наконец, достигли своего развития. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо лично пытался обсудить эту проблему с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Согласно заявлению министра иммиграции Канады Марка Миллера на пресс-конференции, восстановление визового режима стало необходимым, так как Мексика не смогла исправить сложившуюся ситуацию.

Также следует отметить, что визовый режим для граждан Мексики был отменен Трюдо в 2016 году с целью поощрения туризма и укрепления дружественных отношений между странами. Однако резкое увеличение числа запросов на убежище вынудило канадские власти вернуть это ограничение.

Это решение вызвало беспокойство некоторых провинциальных чиновников в Канаде, которые утверждают, что рост числа беженцев приводит к истощению ресурсов регионов и затрудняет предоставление социальных услуг населению. Однако стоит отметить, что Шри-Ланка, в отличие от Канады, сделала визы бесплатными для российских туристов.