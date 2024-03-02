Канадские врачи рассказали, как минимизировать риски для здоровья при непогоде

Пациенты из медицинской школы университета Калгари и находящиеся под наблюдением профессора Вернера Беккера, часто описывают себя как “человека-барометров”.

Их организмы настолько чувствительны к изменениям погоды, что это может негативно сказываться на их состоянии здоровья. Подобное явление наблюдается не только у людей, страдающих мигренью, но и у пациентов с артритом и фибромиалгией, которые также испытывают усиление болевых ощущений при смене погоды.

Одна из теорий, объясняющих связь между погодой и здоровьем, утверждает, что барометрическое давление оказывает влияние на объем телесных газов, вызывая болевое ощущение. Кроме того, погодные условия могут отрицательно влиять на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, ухудшая состояние при определенных заболеваниях.

Мигрень, характеризующаяся интенсивной головной болью, тошнотой и светочувствительностью, может усиливаться в определенных погодных условиях. Считается, что причина возникновения мигрени заключается в аномальной активности мозга, где определенные гены усиливают склонность к приступам, а погодные изменения служат триггерами.

Известный невролог Ян Хоффманн представил новую теорию о связи погодных изменений и мигрени. Он утверждает, что, хотя погодные изменения могут вызывать мигрень, они не всегда являются прямой причиной. Различные факторы, такие как недостаток сна или изменения в потреблении кофеина, могут способствовать появлению приступов, которые чаще всего связаны с резкими изменениями в обычной жизни.

Хоффманн подчеркивает, что погодные триггеры только повышают вероятность возникновения мигрени, что делает их предсказание сложным. Механизм воздействия атмосферного давления на возникновение мигрени до конца не изучен, однако предполагается, что оно может влиять на определенные области мозга, усиливая симптомы.

Колебания давления также могут изменять кровоток к мозгу, что ухудшает боль. Хоффманн рекомендует поддерживать регулярный распорядок жизни для минимизации риска возникновения мигрени при неблагоприятных погодных условиях.